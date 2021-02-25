撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-02-25 18:37

香水並非女士們的專利，近年不少精緻的男士都有噴香水的習慣，塑造成熟、有魅力的形象。除了營造個人形象外，噴香水更可以吸引異性，增添男人味。《Opener 開罐》整理男士噴香水４大常見疑問，香水應該噴在哪裏？如何挑選適合自己的香水？星級形象造型師馬天佑（Mayao）推介大家6款溝女必備的男士香水，其中一款更是韓星G-Dragon的最愛！

現在不少男士都會噴香水，不但可以提升魅力，更可以吸引異性注意。（《孤單又燦爛的神——鬼怪》截圖）

近年不少精緻的男士開始使用香水，營造個人品味及風格。男士們知道香水應該噴在身體哪些地方嗎？出汗後應否噴香水消臭？怎樣找到適合自己的香氣？通常香水可以噴在手腕、耳後，當其他人一靠近就聞到淡淡的香氣，想偷懶噴在頭髮上？原來這是大錯特錯。

不想出街與人「撞香」？星級形象設計師馬天佑（Mayao）在YouTube頻道「馬天佑 Mayao」中的「識女仔必備」單元中推介6款性感男士香水，有助提升魅力，吸引異性，稱得上是「溝女神器」！其中一款集性感與狂野於一身的香水更是韓星G-Dragon的最愛的香水。

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以上內容獲馬天佑 Mayao授權《開罐Opener》分享

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後生仔想染髮，但不想去髮型屋花大錢染髮，不消一個月顏色就掉光光！DIY染髮時不少年輕人的首選，包括方便快捷的泡泡染髮或染髮噴霧，但Anson Hair Design的髮型師Anson指出這些染髮劑有機會傷害頭皮，不應常用。

Anson更提供7招輕鬆DIY染髮貼士，如果想染得更均勻，大家要準確調配染劑及雙氧奶的份量，才可解決上色不均勻問題。如果染髮時遇到突發情況，最好立即用水清洗，為免漂粉殘留，最好再用洗頭水洗一至兩次。因為漂粉殘留時間太長，有可能傷害頭皮，出現頭皮灼傷、流血甚至甩皮的慘況。如果是髮質受損人士，有機會出現頭髮變綿、斷裂的情況，這樣就只能剪掉。

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同場加映：專家教舒緩慢性疲勞方法

放假明明睡了10小時，翌日仍感到非常疲倦？好像睡多久都像睡不夠？如果出現以上情況，你可能有慢性疲勞困擾。日本東邦大學綜合生理醫學博士有田秀穗，專門研究大腦血清素與壓力的關係。有田博士曾經出書分析過慢性疲勞的成因及解決方法。

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