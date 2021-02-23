撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-02-23 17:39

大家還記得以前紅極一時的內地整容網紅「蛇精男」嗎？經過多次整容和P圖後，本來正常的容貌變成不自然的外星人大眼睛和超級V字瓜子臉，令人看一眼便感到毛骨悚然。最近，日本出現了一位超越了內地「蛇精男」的整容狂魔Allen（アレン），他在19歲開始全身整容，9年間整容超過100次以上，開支高達1億日圓！

今年27歲的KOL Allen（アレン）最近因為疑似整容失敗、嘴唇腫脹有如「章魚嘴」而在網上爆紅。他亮相日本綜藝節目《じっくり聞いタロウ》分享近況和沉迷整容的原因，原來他在全盛時期曾經被多位富婆包養，每月輕鬆穩袋數百萬日圓生活費和美容費，為了實現「成為活著的大衛像」這個夢想，他在9年間不惜豪擲接近一億日圓（約港幣738萬）去換掉自己的臉！很多網民都認為他是瘋子，但其實他沉淪整容的背後有個慘痛的故事！

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假如有一天你發現自己的偶像曾經整容，你能接受嗎？日本一位地下偶像組合的成員，居然因為長相太醜而沒有粉絲，每月的工資更只有10萬日圓（約港幣7000），在餐廳打工的侍應也比她賺得多。最後她實在忍受不了自己的模樣，花了近700萬日圓（約港幣52萬），結果竟然是？

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同場加映：日專家解答毛髮4大迷思 染髮會引致禿頭？拔某條毛會致皮膚癌！

除了皮膚健康，頭皮與毛髮都很重要，不少人將大量金錢放在頭髮上，就是為了預防脫髮。社會上亦流傳著很多關於頭髮和體毛的「都市傳說」，例如年輕時太常染髮容易變禿頭、經常綁馬尾會扯甩頭髮等，到底這些傳聞是真是假？有日本節目請到頭髮和皮膚專家，用專業意見解答大家的疑問！

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