撰文： 珍露姐姐 最後更新日期： 2021-02-24 15:29

韓國最強狗仔隊Dispatch「D社」，繼元旦日爆出玄孫戀之後，日前再爆出G-DRAGON和JENNIE熱戀1年的消息。二人所屬公司YG娛樂火速回應「藝人私生活未能確認」，沒有承認亦沒有否認。G-DRAGON的情史一直都十分精彩，一齊看看歷代緋聞女友有哪幾位！

D社日前大爆GD和JENNIE熱戀1年的消息／DISPATCH圖片

GD的情史一向都出名精彩。現年32歲的他，2006年以Bigbang之名正式出道，15年間至少曾經和10名女星傳過緋聞，不過均沒有承認。《Opener》為大家整理GD歷年10任緋聞女友，大家又覺得他跟哪位女星較合襯？

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DISPATCH歷年來爆過的26對CP近況

韓國最強狗仔「Dispatch」（下稱D社），前身為SEOULSPORTS.COM。據說當時報社內發生內部分歧，所以一群專門做開狗仔隊的記者就自立門戶，成立了D社。由成立至今，D社揭發了不少圈內戀情。究竟這些CP的近況如何呢？

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同場加映：重溫7個藝人緋聞的神回應

「少女時代」隊長太妍，早前被韓媒爆料指她和男團VIXX成員RAVI秘戀一年。消息傳出後，女方的經紀公司率先回應並否認戀情，但男方的工作室之後卻承認戀情，惟經紀公司隨後再發表官方立場否認戀情。

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