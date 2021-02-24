撰文： 爆檸哥 最後更新日期： 2021-02-25 12:30

韓國最強狗仔隊《Dispatch》(又名D社)近日有重大爆料，就是同屬YG娛樂的G-Dragon（權志龍）與師妹團BLACKPINK成員Jennie撻著！雖然從《Dispatch》發出的跟縱照片中看不到二人同框，但在家中約會出入時全被拍下。 其實過往《Dispatch》幾乎每年元旦都會爆料圈中的韓星CP，不少都是巨星級人馬，2021年1 月1 日就爆出男神玄彬和女神孫藝珍拍拖，震動整個娛樂圈，二人也承認蜜運中。《Opener》為大家整理出歷年來D社爆過的韓星CP，只有2對修成正果，以及5對仍然在交往！

GD和Jennie被D社爆拍拖。

繼1月1日爆出玄彬與孫藝珍戲假情真，成為今年勁爆CP，韓媒《Dispatch》近日再爆出超級偶像的戀情，主角就是BLACKPINK JENNIE與BIGBANG G-Dragon！據D社爆料，Jennie 和GD已經交往一年，而且在公司內已是公開秘密，Jennie的母親也知道。而對於二人秘戀一事，YG娛樂回應「因為屬於藝人私生活，所以很難確認，還請大家見諒。」

其實以往D社都爆出過不少戀情，有些更修成正果，有些則無疾而終。《Opener》為大家整理出歷年來D社爆過的韓星CP，只有2對修成正果，以及5對仍然在交往！

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