你相信每個人死後都會輪迴、投胎的說法嗎？雖然一直未找到科學根據證明這件事，但世界有不少兒童擁有「前世記憶」的事例，令人不得不懷疑「前世今生」確實有可能存在。日本一位3歲男孩突然向父母講述自己上一世被車撞死的經過，畫出事故發生時的地圖，更嚷著要與以前的媽媽見面。男孩的母親將事情放上社交平台分享，隨即吸引3萬網民幫助「尋親」，最後結局令人大吃一驚！



日本節目《爆報! THE フライデー》曾收到觀眾投稿，一位母親講述自己3歲的小兒子突然嚷著要與「以前的媽媽」見面，彷彿擁有前世的記憶。這位年紀尚小的男童居然記得自己上輩子的死亡經過，他清楚地憶述自己當時坐在紅色的電單車上，在馬路被衝紅燈的車輛撞死，更能手繪出一份事發當時的地圖。

初時男童的母親還是半信半疑，她嘗試在社交平台X幫兒子「尋親」，結果竟然成為熱話，有超過3萬網民幫手轉發，最後更有陌生人提供了巧合得令人難以置信的線索，到底最後男孩能否重遇他的前世母親？！

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2020年2月，一位母親在Twitter（現名X）上投稿，聲稱自己3歲的兒子有前世記憶，並希望重遇自己「前世的母親」。這件事成為了當時熱話，雖然「前世記憶」是匪夷所思的事，但仍然有超過3萬網民參與轉發。

為了求證，節目組找到當事人的母親知惠。知惠的兒子光二（假名）2021年時8歲，正就讀小學2年級，他們是平凡的一家四口，爸爸做公務員、媽媽是護士，光二還有一個哥哥。2016年媽媽正在為3歲的光二讀睡前故事，光二突然說：「現在的媽媽，聲音不太可愛呢。」這句話令知惠感到疑惑，到底什麼是「現在的媽媽」？之後光二繼續說：「以前的媽媽聲音非常可愛喔，而且很溫柔！」

憶述「前世」死於車禍

由這天開始，他便不斷提起另一位「媽媽」的往事，讓知惠懷疑這是前世的記憶。有次光二又說，「當時我騎著『綿羊仔』，看見前面的交通燈是紅燈，但在我後面的車沒有停下來，突然重重的撞了上來...我的腳踝都撞破了，被送到醫院做手術後便死掉了。」年幼的光二清晰地憶述着前世死前的回憶，並告訴媽媽自己曾經被車撞死。最令人震驚的是，光二竟然可以手繪畫出記憶中交通事故的現場，交通燈前是十字路口，路上有黃色的「盲道磚」，打直的小路由窄至闊。

到底「前世記憶」是否真的存在？進行研究超過15年的中部大學國際人類學研究科教授大門正幸指出，世界有超過2500宗類似的事例，多數發生在2－4歲的幼兒身上。曾經有調查顯示，每1000個2－4歲的兒童當中，便有37人擁有前世生存的記憶。

決為兒子尋回前世父母

光惠一開始也是半信半疑，每當兒子提起前世的母親，她便會動搖問：「你真的想見前世的母親嗎？」直到前幾年，知惠突然患上乳癌，在鬼門關徘徊。經歷過生死關頭，她確實地感受到生離死別的痛苦，想著如果兒子真的有前世記憶，一定很想與家人重聚。於是她便開設了Twitter，希望透過兒子描的線索和手繪地圖，尋找發生事故的地點。

光二曾經說過前世的他很喜歡打遊戲，他形容遊戲機的外形，跟任天堂的「紅白機」一模一樣。知惠由此推測，光二的前世是「紅白機世代」，大概是80年代後期－90年代前後這段時間過身。光二億清楚記得自己遇事故身亡當天，騎著50cc的紅色小型電單車。光二表示：「當時是休息日，不用上班，我被家人拜託出門買廁紙補給家中的物資」。光二還記得交通燈的聲音，他形容訊號傳出「pyo pyo」的聲音，很像小鳥的叫聲。知惠將所得情報放上Twitter，結果有超過3萬人轉發！途中收到不少誹謗、中傷的留言，認為她是瘋子。

陌生人來信驚揭真相

不過網民的反應比想象中熱烈，有很多曾因車禍意外痛失親人的家長都有回覆知惠的尋人啟事，並給以鼓勵，幾個月後，一位陌生人突然來信，原來他最近回到偏遠地區的老家，發現以前關係很好的一個後輩的兒子多年前因為交通事故而過身，意外的經過與光二所描述的幾乎一模一樣。

陌生人將事故現場的照片發送給知惠，說不定光二會認出那個地點。結果令人大吃一驚，光二指出電話上的照片，一個他從來沒有到訪過的鄉下地方，然後說：「我有見過這裡！」

為了求證，知惠長途跋涉一個人來到那位陌生人所在的小鎮，根據陌生人的描述，那位因為事故身亡的男生的年齡、職業、家庭成員和父母職業都與光二所描述的吻合。

前世父母拒絕再見

當知惠來到陌生人所說的事發地點時，她驚呆了...現場的所有設施和兒子所畫的地圖一致，路上亦有黃色「盲道磚」，就連獨特的交通燈的聲音「pyo pyo」也完全一樣。

知惠寫了一封信，本來打算遞給有可能是光二「前世父母親」的一家人，可是知惠被拒絕了，那戶人家不想再想起那段傷痛的回憶，知惠也對自己衝動的行為感到歉意。最後知惠決定註銷Twitter帳戶不再深究，雖然她很想讓兒子與「前世母親」重聚，但她認為互不打擾對方才是最正確的做法。

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