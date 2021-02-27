撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-02-27 07:00

對女生來說，化妝品就像一個「無底洞」，光是粉底、眼影、胭脂和唇膏的款式，就已經令人花多眼亂，買極都買不完！作為一個精緻女孩，出門口前都必定會化淡妝，重要日子更會出動「全副裝備」打扮自己。有日本插畫家數出12件女生才懂的「化妝共鳴事」，每個人都一定會經歷過的小災難，例如跌碎粉餅、素顏出街遇見朋友等，真的超崩潰！

大家有沒有試過素顏落街買外賣，卻偏偏在這個時候遇到盛裝打扮的女性朋友，還要熱情地走過來打招呼，簡直想在地上挖個洞中躲進去！日本女插畫家志谷のぞみ （Shiya Nozomi）將這些關於化妝的小災難總結在一起，畫成可愛插畫，相信各位女生一定會有共鳴！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看12件超崩潰化妝共鳴事👇🏻👇🏻👇🏻

+ 7 + 7 + 7

日本節目《あざとくて何が悪いの？》（有點心機又如何？）介紹身材偏矮小的女生如何在男生面前耍小手段捕捉男生的心。嬌小女生雖然沒有大長腿和模特兒身材，卻能將身高化成武器，包括故意扮拿不到書架上的書、穿上超寬鬆男友系居家服等，心機滿滿，激發起異性的保護欲！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看日本嬌小女生5招心機撩男術👇🏻👇🏻👇🏻

+ 19 + 19 + 19

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：日3歲男童憶上世車禍死前片段 手繪地圖尋前世母親 結局超驚人

你相信每個人死後都會輪迴、投胎的說法嗎？雖然一直未找到科學根據證明這件事，但世界有不少兒童擁有「前世記憶」的事例，令人不得不懷疑「前世今生」確實有可能存在。日本一位3歲男孩突然向父母講述自己上一世被車撞死的經過，畫出事故發生時的地圖，更嚷著要與以前的媽媽見面。男孩的母親將事情放上Twitter分享，隨即吸引3萬網民幫助「尋親」，最後結局令人大吃一驚！

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片看有「前世記憶」的男孩的尋親故事👇🏻👇🏻👇🏻

+ 24 + 24 + 24

點擊看全文：日3歲男童憶上世車禍死前片段 手繪地圖尋前世母親 結局超驚人