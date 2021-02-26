撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-02-26 17:24

元宵節是中式情人節，看到街裡愛人一對對，有沒有想起曾經的哪個他/她？有網民開Po，一人一句講過/聽過傷害另一半的說話，以下20句說話睇字都Feel到痛，堪稱「難聽過粗口」。

《三流之路》劇照

日前，有網民在連登討論區開Po，一人一句講過或聽過傷害另一半的說話，留言句句精警，網民的慘痛經歷真是讓聞者傷心聽者流淚，「我睇唔到同你嘅將來」，「其實我本身無諗住拍拖」都算小事。有網民更留言指「剩係睇都覺得hurt」，「睇完post都覺得自己幸福，覺得我前世應該儲落唔少功德」。

👇👇👇按圖看講過N句傷害另一半說話👇👇👇

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不少網民都覺得近年TVB的劇集，製作大不如前，看厭千年如一日的古裝街、BBQ結局等，自2013年星夢娛樂成立以來，連劇集主題曲都交由旗下的歌手演唱。過去百花齊放，歌曲風格多變且切合劇集主題的情況，已經買少見少。《開罐》嚴選11經典首主題曲，回到星夢未承包TVB主題曲時，一齊重溫電視汁撈飯的歲月。

👇👇👇按圖看11首入屋經典劇集主題曲👇👇👇

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對於不少90後來說，當年的廣東樂壇可謂百花齊放，由實力派到偶像派應有盡有。就算你記不起組合名，你總會聽過他們的歌。如果你記得這21個組合，證明你是一個真正的90後。

👇👇👇按圖看你是否真90後👇👇👇

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同場加映：20件令人搲晒頭的潮流單品 AMBUSH「得個殼」手錶、Gucci爛黑絲

早前日本潮牌AMBUSH推出索價近$3000的索帶手鐲飾物，一推出旋即引起大眾討論，因為其外型與五金舖所買到的真．索帶可謂沒有分別，但價錢卻隨時相差數十倍，令人不禁感嘆「潮流嘅嘢真係識條膠咩」。不過繼索帶後，從AMBUSH SS21季度新品中再次發現令人震驚的潮物，絕對能令你明白原來創意真的無極限！

👇👇👇點圖20件令人搲晒頭的潮流單品👇👇👇

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