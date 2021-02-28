撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-02-28 08:00

大學生畢業踏進社會，每個人都想找一份好工，不過究竟何謂好工？除了晉升機會、薪金、福利之外，一個稱職的上司也不可缺少的考慮因素。如果遇著令人討厭的上司，不但會增加工作壓力，更會令工作效率降低！最近，有日本媒體進行了關於「最討厭上司」調查，訪問了500多位來自不同年齡層的「打工仔」，數出最惡頂老細10大罪狀，包括愛講道理、脾氣暴躁等，你的上司也「中槍」了嗎？

日本媒體和求職資訊網站「ビズヒッツ（Biz Hits Inc.）」最近公佈有關職場上司的調查報告，訪問了超過500位60歲以下的上班一族，徵集他們對於「最討厭上司」的意見。根據報告的數據，有超過7成人表示討厭自己的上司，而當中有近6成半人承認，曾經有因為討厭上司而萌生辭職的想法。

到底什麼類型的上司最「惡頂」？調查讓受訪者選出他們認為「最討厭上司的行為」，並列出10大罪狀排名，原來「講下屬壞話」、「一時一樣」、「死唔認錯」的老細都未算最難頂！

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日本綜藝節目《幸せ!ボンビーガール》請到日本人氣直播平台的創辦人和社長前田裕二分享他的成長故事，今年33歲的他因為是「女神石原里美的前男友」而為人熟悉，大家都以為這位IT社長是「多金二世祖」，但原來他的身世令人非常意外。前田自小父母雙亡，與哥哥兩人相依為命，早已習慣在貧窮的環境下生活，需要在街頭賣藝，甚至吃零食當正餐。不過，小學的時候他收到了一份禮物，改變了他的一生，儘管每天要無間斷打工賺錢、長期只能睡3小時，他還是努力考進名牌大學，最後靠這份禮物逆轉人生，成為了成功人士！

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同場加映：日3歲男童憶上世車禍死前片段 手繪地圖尋前世母親 結局超驚人

你相信每個人死後都會輪迴、投胎的說法嗎？雖然一直未找到科學根據證明這件事，但世界有不少兒童擁有「前世記憶」的事例，令人不得不懷疑「前世今生」確實有可能存在。日本一位3歲男孩突然向父母講述自己上一世被車撞死的經過，畫出事故發生時的地圖，更嚷著要與以前的媽媽見面。男孩的母親將事情放上Twitter分享，隨即吸引3萬網民幫助「尋親」，最後結局令人大吃一驚！

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