撰文： 爆檸哥 最後更新日期： 2021-03-01 17:28

韓國女團APRIL的前成員玹珠，其胞弟日前在一論壇上爆料，指當年胞姐長期慘被APRIL隊友排擠及霸凌，更甚至曾試圖自殺，事件引發網民熱議。其實韓國女團發生欺凌或不和時有傳聞，《開罐》為大家盤點過往6個曾傳出欺凌的女團傳聞。

韓女團April爆欺凌傳聞，前成員玹珠被爆過去曾被隊友欺凌，甚至想自殺。（April IG)

2015年出道的韓國女團APRIL，日前被爆欺凌傳聞。事源2016年稱因健康和想專心演員發展而退團的23歲玹珠，其胞弟在2月28日於社交平台爆料，指姐姐當年實質遭受隊友排擠及欺凌，更患上罹患恐慌障礙及呼吸困難，甚至曾試圖自殺。玹珠最終決定退團，但公司竟要求她在信上申明退出原因是「為了集中在演技上」，事後慘被粉絲鬧爆自私等。APRIL方則以「無法分出誰才是加害人、誰才是被害人」回應。

事件仍然在發酵，而成員李娜恩則被自稱是其中學同學的網民大爆她在學期間曾經參與校園暴力事件。李娜恩本人目前尚未作出任何回應。

女仔多自然是非多，加上韓國娛樂圈競爭激烈，同團之間屢傳不和甚至欺凌事件。除了April之外，還有以下女團都曾爆不和或欺凌傳聞，當中有人更因此而退團。



👇👇👇點擊圖片查看曾鬧不和的韓國女團👇👇👇

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在韓國，除了娛樂圈，校園欺凌的問題也十分嚴重。以下這10名韓星，就曾經大爆自己是校園暴力的受害者，人氣男星姜丹尼爾小時候更因外表而被排擠！

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