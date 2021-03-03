撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-03-03 18:21

因疫情關係近期不能外遊，不少人會約埋朋友仔行山露營。想添置露營裝備，但預算又不多，不妨去附近的$12店看看，或者能發現一些抵買露營好物。

香港人露營分享谷@Facebook

想買露營裝備但預算又不多？早前，有網民在Facebook露營分享專頁「香港人露營分享谷」分享，在AEON Living Plaza $12店買到的露營好用小物。別輕看這些$12露營好物，日本有不少山系露營達人都在自家頻道分享心得。想知如何將這些露營好物功用極大化？看看日本山系KOL教路啦！

CAMP HACK@YouTube

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同場加映：10件日本大熱帽子飾物收納工具 慳位兼不怕變形 MUJI/$12店買到

配件收納講究收好的同時，保持其形狀不致變形和方便拿取同樣重要。因此不是隨便一個收納箱便能解決！但不用怕！一向善於收納的日本網民為大家示範及推介各種小工具，當中有些更是「老是常出現」的收納工具，真正體現何謂一物多用！

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同場加映：網民熱議 10個死場適合DONKI/壽司郎開分店

今年疫情反覆，影響本港零售業及消費，不過在另一邊廂卻有一些品牌逆市擴充，例如日本過江過龍驚安之殿堂DON DON DONKI（下稱DONKI）及連鎖迴轉壽司店壽司郎（Sushiro），分店越開越多的同時，人龍卻從沒減少，因此被網民封為「死場救星」。

近日就有連登網民發起集思，討論香港有甚麼「死場」值得推介給DONKI及壽司郎，好讓大家省卻排隊時間之餘，亦能同時救市！

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仲有其他死場建議！點擊睇全文：死場救星｜DONKI/壽司郎新店開邊度好？網民熱推10個死場救市