撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-03-04 18:47

距離農曆新年已經快一個月，大家的利市錢還好嗎？若然還安好，掃平靚正貨的機會又來了！ZALORA近期推出多個品牌減價，當中受小資一族歡迎的agnès b.、COACH、Kate Spade等均有優惠，折扣達2折！各式手袋、斜孭袋、長短版銀包及首飾低至$300多便能入手。

各式手袋、斜孭袋、長短版銀包及首飾低至$300多便能入手。（ZALORA）

縱觀是次減價，各品牌大多款式均有至少4至5折的優惠，以ZALORA經常減價、且折扣普遍偏高來說，比起價值，更值得考慮其款式選擇的多少。以記者今次介紹的三個品牌來說，agnès b.相對有較多首飾選擇、袋款相對較遜色，有不少都曾在開倉活動出現過。相比之下，因COACH及Kate Spade較少出現在開倉，款式會較有驚喜。當中記者尤其推介Kate Spade，除了因為整體價錢更親民外，百搭易襯的淨色款式亦相對較多。

運費方面，ZALORA的計算方法，將根據各賣家而有所不同。ZALORA官方出售的話，訂單滿$299或以上即免運費。而其他賣家，則只需於同一賣家中買滿$200即免運費。否則將根據貨物重量收取運費，而網站暫未標明減價完結日期。

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主打美國及日本潮流品牌的日資連鎖服裝品牌ICE FIRE，在港已有近40年歷史，早前宣布於3月全線結業。雖然新一代未必熟悉ICE FIRE，但於8、90年代至千禧年代頭，ICE FIRE可謂盛極一時，為不少崇尚潮牌朋友們必到的勝地，而招牌的SCENE Logo T恤亦是一代潮物，就算貴價仍有價有市。



不過隨着潮流的更替和市場的變化，大勢已去的品牌當然不止ICE FIRE。有些就算逃過結業一劫，卻風光不再。《開罐 opener》齊集網民熱數的10間盛極一時的潮牌，讓大家一同想當年。👇👇👇點圖睇10間過氣潮牌邊間仲未執？👇👇👇

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同場加映：炒燶股好焦慮！13個投資新手病徵你有冇？

股市近月大起大落，加上GME事件，買賣股票頓變全民熱話。不少新手趁機入市，希望一嘗做股神賺錢的滋味。不過投資涉及風險，股票可升可跌，炒股賺錢又怎可能如此簡單？風波過後，不少投資新手都開PO求救，表示「你玩股，股玩你」，不但沒有太大斬獲，更被股票影響心情和生活。以下13個投資新手「病徵」，你又中了多少？

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