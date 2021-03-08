撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-03-08 18:33

UA全線院線於即日起宣布結業！陪著我們看過無數好片爛片的院線終於走入歷史，有說睇爛片會睇到「𠝹凳」，現在連凳都𠝹不了，不免有點唏噓。這13套爛片，有幾多套你在UA看過？

UA戲院３月８日正式結業，官網亦停止運作，UA Cinemas表示，由於疫情衝擊所致，不勝經營壓力，遂無奈結業，UA戲院已啟動清盤程序。消息令不少網民大為感嘆，有網民在網上發文，細數後悔過入場睇的電影，笑指當年𠝹過不少UA的凳，現時只可懷念。

UA戲院3月8日宣布由於疫情衝擊，全線院線即日起結業，公司啟動清盤。

👇👇👇按圖看13套睇到𠝹凳爛片👇👇👇

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演藝界泰斗吳孟達（達哥）於2021年2月27日因肝癌病逝，享年70歲，令網民大為惋惜，特別想念他跟周星馳的黃金組合，長得很像李小龍的鬼影擒拿手、傻更更的醬爆、令人難以忘記的如花，他們過得好嗎？14位跟周星馳擦出過無數火花的超級配角，原來有人成了身家過億的富翁，有人卻中風半身不遂...

👇👇👇按圖看14位周星馳的黃金配角現況👇👇👇

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食君之祿，下一句是甚麼？人品好，甚麼會自然好？這些經典新年港產賀歲片對白，你一定聽過，《逃學威龍3之龍過雞年》、《嚦咕嚦咕新年財》、《行運超人》等等，就算對劇情倒背如流，對白你又是否記得一清二楚？話不多說，這19句對白挑戰等著你。

👇👇👇按圖挑戰19句對白填充題👇👇👇

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同場加映：周柏豪勁MK、阿嬌頭上有鞋墊、楊明也中伏 11個慘不忍睹古裝造型

周柏豪近來主演的內地網絡電影《混世四猴：神猴歸來》上架，造型被網民瘋狂吐槽，不止樣衰更MK味濃，其實過去不論電影還是電視劇，都有古裝造型出事，大至范冰冰、迪麗熱巴、劉詩詩等國際影星，小至TVB小生楊明、李逸朗，歌演兩棲藝人鍾欣潼、周柏豪等，全部都中過古裝造型伏，髮型是出事重災區，當中不少獲一致負評，成為演員生涯的黑歷史。

立即CLICK入內文睇足本版：周柏豪勁MK、阿嬌頭上有鞋墊、楊明也中伏 11個慘不忍睹古裝造型

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