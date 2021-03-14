白色情人節｜三上悠亞浸浴、相澤南回眸甜笑　11個女優戀人視角

撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-03-14 07:00

3月14日白色情人節，三上悠亞、波多野結衣、橋本有菜陪你一起過！在看這條稿的你，或多或少也有點寂寞吧（XD）不要緊，記者特意找了11位女優的戀人視角照，拍攝角度女友感滿滿！！

白色情人節大家怎麼過？這等大日子，陪我們渡過無數個寂寞晚上的女優們，又怎會缺席呢？她們在TWITTER上載了女友感MAX的照片，大家可以盡情代入，幻想一下，一早醒來看到的，是她可愛的眠臉蛋；一泊二日時她的回眸一笑；或者在床上玩手機時不經意的小性感......

鄰窕女孩感滿滿的奏音花音。（twitter@kanon_kanade_）

👇👇👇按圖看11位女優女友感MAX照片👇👇👇

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睇完白色情人節，不如回味一下農曆新年吧！女優們亦十分喜慶，把握機會貼上火辣美照，祝大家有個火辣辣的新年。說不多說，去圖！

👇👇👇按圖看12位女優拜年照👇👇👇

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睇完新年相，順手回味一下聖誕節吧！三上悠亞、橋本有菜等一眾AV女優化身聖誕女郎陪大家過聖誕。大時大節又怎少得了一向搞笑的深田詠美，今年她都沒有令人失望，反王道而行，未有PO真相都算，更開宗明義舊相，騎呢內容笑翻一班網友。

👇👇👇按圖看11位女優美照👇👇👇

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同場加映：AV界灰姑娘相澤南12件往事 人氣墊底翻身成黑馬影后背後充滿洋蔥

2019年AV影后相澤南，在頒獎台上啜泣，事前沒有人想到她會勝出，連她自己也沒想到會有這一日。這位AV界公認的灰姑娘，事業一路坎坷，被好友出賣、經理人多次病倒、人氣低迷，她是如何在多次困境低谷成AV影后？

對比出道就萬眾矚目的女星，相澤南可謂是草根中的草根，在跟事業中的伯樂，傳說中的人物「社長」相遇之後，就一路互相扶持，不斷起起落落落落落落。每一次轉機的出現，背後卻都有一個命運的玩笑。

立即CLICK入內文睇足本版：AV界灰姑娘相澤南12件往事 人氣墊底翻身成黑馬影后背後充滿洋蔥

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