撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-03-10 18:42

311日本大地震發生至今已經10年，無情的災難摧毀了當地居民的家，也帶走他們最愛的人。高松康雄住在宮城縣，妻子在災難中被海嘯捲走失蹤。這10年來他沒有一天不想念妻子，災後甚至自己學潛水出海尋妻，只因為妻子當日傳出這樣一個短訊......

高松康雄（《I want to go home》預告片截圖）

高松康雄和妻子祐子當時分別是54歲和47歲，住在宮城縣女川町。地震發生當時高松正與岳母一起，而祐子則在鄰近海邊的銀行工作。高松收到祐子傳給他寫著「你沒事嗎？我想回家」的短訊後便從此失去她的蹤影，並在之後發現祐子原來還遺留另一則送不出去的短訊。為了找回妻子，高松甚至去學習潛水，並在2014年取得國家牌照，自此每周在當地海灣下水尋妻，7年來已經潛水超過470次。「因為祐子說想回家，所以我想帶她回家。」高松接受訪問時說。高松的故事還被拍成紀錄片《I want to go home》，他今年已經64歲，仍然每周在尋找祐子。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片詳細看高松康雄的故事👇🏻👇🏻👇🏻

+ 5 + 5 + 5

同場加映︰日本樂手口腔癌末期 割2/3舌劇痛仍堅持開騷 逝前一句話極催淚

「為咗夢想，你可以去到幾盡？」這一句來自電影的對白成為了不少香港年輕人的提醒，讓大家為了夢想可以豁出所有。日本有一位搖滾樂手亦同樣，為了夢想竟然在患了癌症末期的情況下強忍劇痛，堅持上台表演，毅力令人動容。

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片及影片看Inoman的故事👇🏻👇🏻👇🏻

+ 37 + 37 + 37

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映︰爺爺居酒屋疫市生意慘淡 孫女天真許願求明星相助竟「奇蹟成真」

如有可以實現一個願望，大家會許個怎樣的願呢？日本有位妹妹許願希望請偶像為爺爺的店宣傳，結果當她見到偶像真人時立刻驚喜爆喊，到底發生甚麼事？

👇🏻👇🏻👇🏻點擊圖片及影片看孫女的反應👇🏻👇🏻👇🏻

+ 4 + 4 + 4

點擊看全文︰爺爺居酒屋疫市生意慘淡 孫女天真許願求明星相助竟「奇蹟成真」

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥