撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-03-10 19:05

馮盈盈和「閨密」江嘉敏早前捲入「何猷亨船P事件」，雙方均指對方才是邀請她遊船河的一個，二人更幾度疑似在網上隔空開火，好姊妹成反目仇家。近日，二人在IG貼出世紀合照，卻惹來P圖疑雲。 其實朋友間合照時有發生不快事，除了P圖P到反面收場 ，拍攝誰揸機PO甚麼相上網都可能引起小風波，《開罐》綜合了網民意見，熱數朋友合照間Ｎ件心酸事，你應該會心領神會。

近日，馮盈盈和江嘉敏因宣傳TVB新節目，在IG貼出世紀合照，卻惹來P圖疑雲。有網民在該帖文下留言指「點解 @kaman_kong （江嘉敏）塊臉肥咗， 同佢自己IG唔同樣」，眼利發現二人上傳的合照有些微差別，更有網民在江嘉敏IG帖文下留言指「p細自己塊面 p大fyy塊面」。

一班人合照像是一場戰爭，由決定誰揸機、誰企哪個位置、最後Po哪一張相⋯⋯一連串都是人性的考驗。朋友合照攻防戰，以下9件心酸事有否讓你想起身邊某一位朋友？

👇👇👇按圖看朋友合照N件心酸事👇👇👇

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經常聽到身邊的80、 90後「依家啲細路真係幸福」，不是因為不用食樹皮，更多的大概是00後較少被父師師長體罰吧！近日有網民在Facebook專頁「90年代回憶」出Po，回憶小時候被家人罰跪地主的慘痛經歷，帖文一出網民紛紛表示感同身受，又分享兒時曾受過家人或師長的「酷刑」，以下十多種懲罰方法，大家兒時有經歷過嗎？

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同場加映：網民熱數20個過時價值觀

八、九十年代，做到大學生等於成功；現在滿街大學生，畢業等於失業。從前努力工作儲錢等於能夠上樓，現在沒有父幹的話，隨時連首期都成問題。曾經被視為必然正確的這些想法，放到現今，又是否同一回事？近日有網民於討論區大談「一人一個已經過時嘅價值觀」，不妨看看你有沒有同感。

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仲有另外10個價值觀！點擊睇全文：有圖有真相、唔好怕蝕底？網民熱數20個過時價值觀 港人最痛呢句