撰文： 奶茶妹 最後更新日期： 2021-03-23 11:37

電視廣告有好多種，令人印象深刻都有好多，最近有連登網民發文，列出不少由細聽到大的廣告對白，看看其他網民能否接到下一句，不少句子都見字有聲，這22句廣告對白，你又識幾多？

連登網民發文「一人一個電視廣告對白：BB肚屙嘔奶...」，引來大量網民留言接龍挑戰，「即刻轉身射個三分波」、「雞蛋六隻…」等經典對白連發，一起來挑戰吧！

電視廣告有好多種，令人印象深刻都有好多。

👇👇👇按圖看22句廣告對白挑戰👇👇👇

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常說廣東話博大精深，不過古文當真沒有最深只有更深，相信大家讀書時，都學過不少詩詞。「窈宨淑女，駟馬難追」、「有朋自遠方來，雖遠必誅」、「路見不平，拔足狂奔」是否有點熟口面，但又好像怪怪的？這些古詩詞的另類crossover，帶來了抵死又啜核的新意義，睇多兩睇，分分鐘連原句都會忘記。

👇👇👇按圖看32句被玩壞了的古詩👇👇👇

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「幫我scan入電腦做個copy，再upload上drive share畀大家.，跟住print個hard copy出嚟埋放入file」對於香港人來說，是正常不過的對話，可是對其他地方的朋友來說，卻十分神奇。最近有網民在連登發文，「日常粵語對話最常夾雜嘅英文詞語」，感嘆只有真香港人才聽得懂。以下呢22句講咗都唔覺的廣東話，唔知你又有冇feel ？

👇👇👇按圖看22句真正廣東話👇👇👇

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同場加映：桃乃木香奈19個故事 正面擊敗全盛三上悠亞、跟米津玄師有段情？

樣子甜美AV女優桃乃木香奈，出道以來一直是人氣王，除了是公認的大胃王之外，其實她曾經正面擊敗過三上悠亞，令她未能成為AV界超級大滿貫，這19個小故事揭開她不為人知的另一面。

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