撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-03-11 16:46

相信大部份人都害怕看牙醫，其中最令人恐懼的莫過於拔智慧齒，不但劇痛難忍得無法入睡、不能正常進食，拔牙後的臉還會腫脹得像豬頭！不過，日本居然有一位長滿肌肉的大學生做「傻事」，他為了贏得比賽而一口氣拔掉4顆智慧齒，就連牙醫也對他的行為感到難以置信，結果這位「勇士」在手術翌日照鏡後秒後悔，臉部腫脹得「不似人形」，他將照片分享到Twitter後竟有意外收穫！

牙痛比一般病痛還要慘，尤其是生智慧齒！據資料統計，大約7成人會長有上下左右4顆智慧齒，假如牙齒沒有位置長出導致蛀牙、發炎等症狀，便要做手術拔掉牙齒。正常人要拔掉一顆智慧齒已經「叫苦連天」，不過日本竟然有位叫身形健碩的大學生一次拔掉全部智慧齒，成為網絡紅人！

這位大學生叫泉風雅，今年23歲，興趣是健身練肌肉。一年前，他因為某個原因而決意一次性拔掉所有智慧齒，誇張程度就連牙醫也傻眼。結果下場超慘烈，整張臉腫脹了兩倍，由「巴掌臉」變成了一塊長方形方包，連大碼口罩也遮蓋不住！他把自拍放上Twitter分享，竟然迅速走紅，吸引超過30萬人讚好，最後還有意外收穫！

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最近天氣轉冷，起床後總是睡眼惺忪，相信不少人都試過在未清醒的情況下做錯事，例如把衣服反著穿、單手拿著包裝，卻把裡面的食物掉到垃圾桶等，這些日常小失誤總是讓人哭笑不得。日本有位男生便因為把染髮劑看錯做洗臉奶，結果把整張臉染成藍色。他將照片上載到Twitter向網友求助，卻意外爆紅吸引22萬網民圍觀，其後他更新後續，原來還有一個超慘的小插曲！

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同場加映：日天才男棄機師2000萬円年薪住35呎舊屋 捱窮追夢全因母親一句話

每個人的夢想和目標都不同，很多人工作一輩子為了儲錢買樓，組織家庭過幸福生活；亦有部份人為了追夢而孤注一擲，放棄安穩平凡的生活。日本有一位在名校東京大學畢業的學霸，本來他是一位準機師，年薪高達2－3000萬日圓（約港幣146萬－219萬），是很多人心目中的「人生贏家」。可是，他竟然在最風光的一刻決定辭職，帶著儲蓄搬到京都樓齡100年舊屋，在只有35呎的房間裏開始追夢計劃，到底他為什麼要放棄高薪厚職捱窮？原來背後有超感人的原因!

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