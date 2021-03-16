撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-03-16 07:00

【露營/露營營地/露營地點/免費營地/政府營地】肺炎疫情爆發至今逾一年，港人一直未能外遊，不少人選擇露營郊遊，呼吸新鮮空氣。對於露營新手來說，營地設施齊全，保證有水源及食物清水補給最重要，如果有大海景、夜晚有繁星夜空就最好。《Opener 開罐》整理新手必去6個海景免費營地，交通方便、有海景，包括大嶼山籮箕灣營地、東平洲營地、東龍洲營地、西貢灣仔南營地等。

露營點可以無觀星、睇日出，以及無敵大海景！（ig@ april__or_may）

漁護署及康文署管理香港免費營地，漁護署轄下共有41個營地，康文署則管理2個露營營地。記者整理全港6個有大海景的新手營地，方便新手露營人士打卡影相。這些營地大部分交通方便，環境舒適，更設有燒烤爐及容易取得的乾淨水源。稍微偏遠的地點也有食物及食水補給，不用擔心沒清水煮食，輕鬆解決露營最擔心的煮食及衛生問題。👇👇👇點下圖即睇6個新手必去附大海景營地推介👇👇👇

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備註：新冠肺炎疫情關係，政府的指定露營地點仍然關閉，大家在設施重開之前可以先計劃及留意開放時間，為自己的第一次做好準備。

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對露營新手來說，裝備是非常重要的一環，但究竟點樣揀選露營用品？有哪些是必買的基本款？一人露營又該入手甚麼裝備？台灣山系YouTuber法蘭克黃在個人頻道推介10款單人露營CP值高的裝備，全都是經過長時間、多次親身使用後發表的產品使用心得。心思思想買裝備的你，看看有哪款是你的心水。

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向來以性價比高著稱的AEON $12店也有平價抵玩的露營用品。有網民分享AEON Living Plaza $12店也買得到性價比高的露營好物在AEON Living Plaza $12店買到的露營好用小物。以為便宜一定無好貨？別輕看這些$12露營好物，日本有不少山系露營達人都在自家頻道分享心得。想知如何將這些露營好物功用極大化？看看日本山系KOL教路啦！

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【同場加映】11個有廁所靚景露營營地

露營最怕無得沖涼及無乾淨的洗手間！新手露營人士去露營前應該先睇營地有沒有標準洗手間，如果只有旱廁，衛生相對來說會較差，新手們或會不習慣。記者整理11個廁所的免費營地，交通方便，更有靚景，環境舒適，有山有海有樹林，新手們留意喇！

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想知其他有靚景、附廁所的營地，立即點擊內文：露營地點｜11個靚景營地交通方便有廁所 睇日落／觀星／BBQ都得