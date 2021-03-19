撰文：芝芝妹妹
最後更新日期：
「性」和「愛」究竟能不能分離？下半身出軌但心仍愛你又是否算是出軌？星座專家分享3個性愛能分開的星座男生，提醒女生要小心提防！
大家覺得「性」和「愛」能分開嗎？如果男友很愛你，但他與其他女生發生關係只是生理需要，他最愛還是你，女生們又能原諒男友的行為嗎？有網友稱這些渣男好比「移動炮台」，台灣星座專家亞提米斯分析3個性愛分離的星座男生，提醒女生要多加提防！
👇👇👇按圖看3大星座男被封移動炮台👇👇👇
+5
+5
+5
日本YouTube頻道「幸せ＊Style」近期分享一個心理測驗，只需回答10條問題即知道自己有多受異性歡迎。以下10條問題十分簡單，當你回答「Yes」時，則加1分，最後會以你的總分分析你有多受異性歡迎！
點擊圖片觀看10條問題
+4
+4
+4
計算你的總分後就馬上看看測試結果吧！
↓↓↓點擊圖片觀看↓↓↓
+6
+6
+6
大家覺得測試結果準確嗎？不妨留言分享一下吧！
同場加映：看到女生代表天馬行空？日本熱傳心理測驗 一張圖測出隱藏性格
「幸せ＊Style」近期亦有另一大熱心理測試，據說只需要看一張圖就能知道自己的隱藏性格，大家不妨來試玩一下吧！
（YouTube@幸せ＊Style）
大家在上圖看到甚麼呢？（在下方選擇）
【1】兩棵樹
【2】詭異的手
【3】面向後方的女性
【4】面向後方的少年
選擇好就點擊圖片觀看答案吧！
+13
+13
+13