撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-03-19 18:37

「性」和「愛」究竟能不能分離？下半身出軌但心仍愛你又是否算是出軌？星座專家分享3個性愛能分開的星座男生，提醒女生要小心提防！

大家覺得「性」和「愛」能分開嗎？如果男友很愛你，但他與其他女生發生關係只是生理需要，他最愛還是你，女生們又能原諒男友的行為嗎？有網友稱這些渣男好比「移動炮台」，台灣星座專家亞提米斯分析3個性愛分離的星座男生，提醒女生要多加提防！

👇👇👇按圖看3大星座男被封移動炮台👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

💓💓按此睇更多神準心理測驗星座分析💓💓

日本YouTube頻道「幸せ＊Style」近期分享一個心理測驗，只需回答10條問題即知道自己有多受異性歡迎。以下10條問題十分簡單，當你回答「Yes」時，則加1分，最後會以你的總分分析你有多受異性歡迎！

點擊圖片觀看10條問題

+ 4 + 4 + 4

計算你的總分後就馬上看看測試結果吧！

↓↓↓點擊圖片觀看↓↓↓

+ 6 + 6 + 6

大家覺得測試結果準確嗎？不妨留言分享一下吧！

同場加映：看到女生代表天馬行空？日本熱傳心理測驗 一張圖測出隱藏性格

「幸せ＊Style」近期亦有另一大熱心理測試，據說只需要看一張圖就能知道自己的隱藏性格，大家不妨來試玩一下吧！

（YouTube@幸せ＊Style）

大家在上圖看到甚麼呢？（在下方選擇）

【1】兩棵樹

【2】詭異的手

【3】面向後方的女性

【4】面向後方的少年

選擇好就點擊圖片觀看答案吧！