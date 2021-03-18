撰文： 爆檸哥 最後更新日期： 2021-03-18 17:36

藝人為轉運和星途都會突然改名，踏入30歲的網絡女神杜小喬近日也在IG貼出新名，引起網民熱議。其實不少90後眼中的女神眨下眼已入行多年，當中更有不少已年過30歲，《開罐》為大家熱數了23個已過３字頭的女神近況，當中有人已做了媽媽，也有人已淡出娛樂圈。

杜小喬日前在IG公佈已改名為杜以辰 (IG@tosiukiu)

杜小喬低調改名為杜以辰，她在IG也有解釋改名原因，「媽咪起杜小喬呢個名起得幾好嘅，但係有私人理由，都得到媽咪同意先決定改，希望杜以辰個名有一日都會得到認同啦！」網民對女神改名反應激烈，不少人認為杜小喬個名較好順耳和可愛，不需要改名「只想叫她杜小喬，最大分別女仔名變咗男仔名，可愛變咗唔可愛，反正以後都係叫杜小喬。」也有網民估計改名跟風水有關，「原名好似欠水？」，亦有網民懷疑她抄台灣女神 梁以辰云云。

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常說青春無敵，不少陪著年輕人長大的女神們，不知不覺原來已經30歲了，雖然一樣靚女，不過總有種時日太快的感覺。除了杜小喬之外，一向敢言的冰裝女神林泳淘，原來已經3字頭。《開罐》為大家熱數了23個已過３字頭的女神近況，當中倪晨曦已做了媽媽，也有人已淡出娛樂圈。

👇👇👇按圖看23位已經3字頭的女神👇👇👇

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大馬女神李元玲，不時在社交平台分享美照及練琴片段。不過最近受邀上網台直播訪問時，卻突然被要求即場伴奏，結果表現失準，更因網友批評突然憤而離場，引起網民嘩然。網絡上有不少音樂女神都十分有料，除了唱歌彈琴，BASS、小提琴一樣識。這10位網絡上的音樂女神，令人眼前一亮。

👇👇👇按圖看10位網絡音樂女神👇👇👇

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不少人都會有花名或外號，名人亦不例外，可能是因為他們的外表、做過的事、甚至是角色名，有時叫著叫著，連他們的本名都差點忘記了，以下這19位名人，他們的本名，一時三刻你都未必醒得起！



👇👇👇按圖看這19位別稱比本名更令人印象深刻的名人👇👇👇

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同場加映：鍾培生專訪｜親自回應連登仔挑機 一條問題令他瞬間變臉爆粗

鍾培生一向惹火，特別在連登討論區，有時真身上連登，回應網民提問，刀光劍影，花生滿滿。《開罐 Opener》挑選了20個連登PO，鍾培生即場回應尖銳問題，更答到爆晒粗！

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