混血肥仔出軌整合｜肥仔IG全刪帖、另1網紅疑加入戰團？網民:好亂

【混血肥仔 / 曾達恩 / 芊蕙子 / 丁彥均 / 丁丁】為網台「啱Channel」、「BBO」創辦人的本地著名YouTuber「混血肥仔」曾達恩（Tommy）近日爆出疑偷食公司女主持丁丁(丁彥均)，事件隨著當事人及其他人的回應不停發酵，有連登仔更整合了懶人包。而事情最新發展是其太太芊蕙子已發最後發牒要求混血肥仔回應，而混血肥仔的IG已經全刪文，有眼利網民更發現另一位移英YouTuber也出PO被指疑鬧爆肥仔出軌一事，有網民不禁嘆「貴圈真亂」。



YouTuber「混血肥仔」曾達恩（Tommy）事業發展順利，近期古天樂更與他一同拍YouTube，就連甘比也曾為BBO客串演出，風頭一時無倆。不過近日就網上就被拍到與公司主持丁丁在餐廳內「撐枱腳」，其太太更連日在IG發Story回應事件，事件一發不可收拾！

混血肥仔疑出軌時間軸

一張食飯相沒想到激起千層浪。。。（IG圖片)

1.撐枱腳照被瘋傳

2月14日，網上流傳一張混血肥仔曾達恩戴黑口罩和女主持丁彥均 (暱稱「丁丁」) 密會食飯撐枱腳的相片，相片在討論區瘋傳。從相中可見，混血肥仔與丁丁都有戴帽，前者更戴口罩並遮蓋了大半張臉，而丁丁則沒有戴口罩。有網民表示曾目睹混血肥仔和丁丁在黃金海岸約會，兩人更手拖手，隨即惹來背妻出軌偷食的揣測。

2. 混血肥仔唔回應

出軌疑雲發酵後，混血肥仔一直未有回應，只連出過幾個story tag 自己身在英國睇波/去solihull 食菠蘿包，被網民質疑混血肥仔想別人覺得他身在英國。

3.太太芊蕙子回應句句有骨

事件瘋傳後，身在英國的混血肥仔太太芊蕙子就在IG Story出PO。她貼出一張一名大人拖着一名小孩的圖，發文寫道：「小女不才，屋企小事牽連大波（軒然大波）。真假我就唔評論，畢竟拋妻棄女、破壞哋家庭呢啲事，有違道德，絕對唔可以隨便安喺任何人身上。大家放心，英國可以隨時離婚，如有需要，我應該會好快收到通知。分一分，離一離，搞清楚，咁可以安英國家中繼續湊女 (好重要架) 自由既大門隨時打開。最緊要係唔好因為呢件事，令任何人蒙污名。將心比己，我都有兩位小朋友，名節好重要！」而她更在情人節當日出PO「祝所有人搵到一個唔使買兩紮花嘅老公」。

4. 情人節片預告DEL

事件發酵初期，混血肥仔及女主角丁丁起初未有正式回應，在BBO ig 更出post宣傳情人節片預告，不過事後已刪除。BBO IG更就網民提問「丁丁是小三哪位」以開玩笑回應指「升緊小四」。

5. 芊蕙子發最後通牒

有網民質疑混血肥仔是否與妻子及丁丁夾計做大龍鳳宣傳。芊蕙子在香港時間2月19日凌晨再發文：「很遺憾， #事情至今仍未解決 。如早前Story 所言：『名節對任何人都十分重要』。對我而言，2月14日於個人Instagram 發佈的3則Story， #並不屬於BBO影片宣傳的一部分 。」表明並非苦肉計幫BBO谷片。蕙子直言將家事公開非光彩之事：「之所以在公眾平台發聲，是因為混血肥仔（Tommy）未能履行承諾。我也期望能於本周內獲得回覆。將家事公諸於世並非光彩之事，希望事情對任何人造成嚴重影響前， 冀各方能回歸正軌。我亦衷心提醒當事人，請銘記一直以來的忠告——作為幕前及媒體人，理當肩負『社會責任』，宣揚正面訊息。」

6. 混血肥仔正式回應

太太連環發文後，混血肥仔再發文表示「有需要先交代」：「私人問題，我從來不會作公開回應，請給予空間處理，有需要時會公開交代。」更強調「BBO會繼續運作，多謝支持」。

7. 混血肥仔TG退谷+IG全刪文

在太太再發聲明後，温血肥仔在TG谷表示多謝大家厚愛，更表示不可以暢所欲言，「留下前行告退有緣再談」後即退谷，而其個人IG的所有帖文也已經刪除。

8. BOB叔疑出PO unfollow

另一移英YouTuber Bob叔出IG PO 表示回英國幾年「未試過咁嬲 」，有網民更發現他unfollow了混血肥仔，網民即對號入座，懷疑出名愛妻號的Bob叔因不滿出軌出件而unfollow他，但事件只屬網民亂猜不能作準。

不少網民對於出軌事件均感錯愕，對於太太的IG PO回應事件，原本半信半疑的網民都偏向相信事件或許真實，「貴圈真亂」，但也有網民認為睇YouTube片應只論質素，不應過度人格謀殺，也擔心BBO會受事件影響運作，網民少了一個渠道看有質素的影片。