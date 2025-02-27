內地女轟香港網紅冰室食到入院　心跳加速+失眠！眼利網民揭真相

不少內地人來港旅遊都會去網紅食店打卡，近日，一名內地女生表示專程到訪一間香港網紅冰室，豈料食完後竟要入急症室！事主在小紅書以「血淚避雷帖 香港網紅冰室吃出急診」為題發文，聲稱與兩位閨蜜食完招牌咖喱牛腩飯、凍奶茶和凍檸茶後，出現心跳加速、失眠等症狀，甚至有一人要送急診打鎮靜劑。事主將矛頭指向冰室的凍飲，更指當時要求「少冰」時，服務員「表情慌張」，疑似有古怪。但大部分網民不撐反罵，究竟點解呢?



小紅書截圖

事主在小紅書詳細描述當日的「驚魂24小時」：她們中午12點進食，下午3點開始心跳加速、手心冒汗，到了凌晨4點，事主躺在床上「像喝了10杯咖啡一樣睡不着」。兩位閨蜜的情況更嚴重，一人整夜睜眼到天亮，另一人則在半夜3點心臟狂跳、呼吸困難，最終要急診打鎮定劑。事主引述醫生診斷，認為她們出現心悸及失眠，「高度懷疑食物刺激」，並指「凍飲類可能含過量茶堿/咖啡因」，甚至「不排除食材變質引發急性反應」。

網民質疑：檸檬茶+奶茶「兩溝」出事？

事件在網上引發熱議，不少網民質疑事主和閨蜜是否「兩溝」飲了檸檬茶和奶茶，才導致異常反應。有網民留言：「佢飲完當晚腸胃炎就話要避雷je，訓唔著、心跳... 呢啲都係正常攝入咖啡因反應。」不過，事主堅決否認「兩溝」，並強調：「正常有閱讀能力的人都看得出來，三個人分別喝了奶茶/檸檬茶。」

事主解釋，她和兩位閨蜜都是廣東人，從小飲單樅茶（烏龍茶類）「跟喝水一樣」，但今次卻出現如此大反應，令她感到不解：「這次為啥會有這麼大反應，這個才是重點吧！」她強調，自己並非第一次來香港，而去急診的朋友更是「每個月要去一兩次」，質疑冰室的飲品是否有問題。

《愛回家》劇照

驚爆內幕：部分情節用DeepSeek虛構？

正當大家熱烈討論之際，有網民奇怪服務員聽到「少冰」時為何會表情慌張：「少冰有咩好慌張？香港人十有八九都叫少冰啦！」事主至此才爆出驚人內幕——原來部分情節是用AI工具DeepSeek虛構的！

事主坦承：「只有『細思極恐』那裡是DeepSeek寫的，他虛構出來的，不過睡不着是真的。」她解釋，當日服務員聽到「少冰」時的表情慌張，是AI創作的情節，但強調三人失眠和其中一人送急診是真實發生的事。

網上圖片( 示意圖, 非事件飲品)

對於事主用AI寫文，網民反應兩極。有人質疑事件真實性：「沒看到作者自己都承認是DeepSeek寫的嗎？」亦有網民認為，即使部分情節是虛構，但事主的反應可能是真實的：「廣東人飲慣茶都出事，冰室嘅茶葉係咪真係咁勁？」

Facebook 截圖

冰室回應：檸檬和奶互不相容

涉事冰室在社交平台回應事件，指稱女事主可能「溝飲」數款飲品出事：「檸檬和奶在我們的字典裡，是互不相容的，緊記唷。」對於女事主及朋友整夜未眠或有心悸，店家回應表示：「本店深信最大原因是本店採用純正的天然茶葉。」冰室更幽默提醒顧客：「可能比起親慣常飲用的化學原素不同，致使親感到不適，真的抱歉唄！」未知是否被網民抨擊，該帖文已在小紅書刪除。