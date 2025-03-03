前公務員嫌無得發揮劈炮　高薪轉戰私人機構慘被嘲：佢呢樣都唔識

新一份《財政預算案》2月26日公布，2025/26年度所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪，引起港人熱論。由於公務員不少工種分工較細致及專門，所以若由政府跳出來私人市場未必易適應，常會被指是「溫室小花」，有網民日前就開Po分享公司曾聘請了一名前公務員，領著遠高於市價的薪金，但做事卻令人「忍唔住反眼」......



（《和解在後》劇照）

最新《財政預算案》公布公務員凍薪引起社會熱議，社交平台上出現不少貼文討論政策。當中也不乏有自稱公務員表示要離開政府另尋高就，被網民指是「未喺出面捱過嘅溫室小花」，認為政府薪金比私人公司同樣職位高出不少，可能會出現能力與薪金不符的情況。

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（Threads截圖）

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有自稱任職marketing界的網民近日就在Threads開Po分享「真人真事」，指其公司的另一部門聘請了一名前公務員，他指該位同事以前在政府內任職較初級職位，因為覺得公務員沒有發揮空間，才決定離職。據樓主所說，該員工以為私人機構同等職位人工與政府相近，但事實上他過往的薪金已可媲美經理級別，按市價對方理應「要做策略、做決策，甚至帶領團隊」。

然而該員工入職後，樓主的同事發現，他過去的工作範圍主要只是訂文具、處理文書和行政事務，做事方式更經常令人「忍唔住反眼」。

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（資料圖片）

樓主分享最「經典」的事例表示，有一次上司讓該前公務員同事找傳真號碼後將文件傳真Fax出去。但幾分鐘後仍未能傳真成功，最後有同事忍不住問道：「你係點搵到個fax號碼嘅？」沒想到前公務員同事該員工竟回答指「喺個網址度有一串8位數字，唔係傳真號碼咩？」那串數字剛好也是以「3」開首，但其實是網址參數，令樓主同事失笑道「有創意！咁都俾你諗到！」

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樓主無奈指，即使公務員凍薪，薪金也已經高出市價不少，「凍多幾年都未平手啦」，又表示自己並非嘲笑對方，只是認為轉工不單是職位轉變，也是對心態、技能和適應力的全面挑戰。

（《IT狗》劇照）

有網民留言笑指，「依家識用Fax都係種技能黎，唔易㗎，你公司都幾適合你新同事」。又指出公務員分工細致，平常主要跟流程及條件做決定，久而久之便會「廢武功」與社會脫節。也有網民表示，即使是私人機構也會有這種員工，而且還會「自我感覺良好」地認為自己入職政府工會架輕就熟，值得更高價錢。不過亦有人質疑樓主作故事，「唔好亂吹啦，manager級人工至少都30K，ACO要做10年到max先有」，提到「公務員係全香港用fax最多嘅人，你覺得有可能發生？」大家又有何睇法？不妨留言分享。