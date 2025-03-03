港女飛機上換SIM卡不慎飛脱　發文感激國泰「拆櫈」尋回：要表揚

大家出外旅遊最緊要有得繼續上網，雖然本地電訊商有提供漫遊服務，不過仍有不少會買定漫遊資料卡，去到就換卡。一名港女近日就在社交平台分享經歷，事主表示早前乘搭國泰航空前往台灣，在飛機準備降落前更換當地SIM卡時，卻不慎將香港SIM卡飛脱，更跌入兩張座椅之間的縫隙，最後機組人員要拆座椅才揾得返SIM卡，她在網上發文大讚國泰卻反遭網民大罵。



《特務搞飛機》劇照

事主表示，事發當日她乘搭CX 466由香港前往台灣，在飛機準備降落前正打算換台灣SIM卡時，一開啟卡槽sim卡已不翼而飛，「朋友睇到話係秒速跌咗入兩張凳嘅中間」。直至所有乘客已落機，他們仍遍尋不獲。

私家偵探教路！男人出軌偷食5大徵兆：對方出現1反應最易穿崩

抽濕機點揀先啱？買抽濕機前5大考慮 一條公式決定買多大容量

有國泰航空的機組人員得知情況後，立即伸出援手。事主表示，當時有機艙服務員主動上前詢問是否需要協助，並詳細了解遺失的是香港還是台灣SIM卡。得知是香港SIM卡後，兩名機組人員隨即協助尋找，「之後更成Team人都過晒嚟，最後..佢地仲揾咗工程師上嚟拆咗張凳」，最終成功在座椅內部尋回SIM卡。事主大讚國泰團隊「真心要表揚」，直言「唔係佢哋咁helpful都揾唔返張SIM卡」，並特別感謝CX 466全體員工的協助。

前公務員嫌無得發揮劈炮 高薪轉戰私人機構慘被嘲：佢呢樣都唔識

內地女窮遊香港麥當勞過夜遭拒 到一地過夜嚇窒網民：好彩喺香港

事件被網民熱議，更被轉載至連登討論區。有網民在留言區指「麻煩send email去表揚」、「下次麻煩唔好喺飛機上面換電話卡，不勝感激」、「其實搞到拆凳應該收返乘客費用，警惕啲人唔好喺機艙入面搞sim卡」、「真係多得個麻煩港女唔少」、「你補張卡最多咪$100, 仲有咩年代，仲換sim 卡？」，「會阻住啲crew收工，飛機又遲cleaning，下班機delay咗又比人鬧」，更有網民擔心事件會影響航班清潔及回程時間。不過也有網民認為不小心人皆有之，而跌sim卡搞到拆凳應該都經常發生，「我估航空公司應該都有曬指引比前線員工應該點處理」，「唔小心邊個都有啦，好人好事俾你講到Ｘ人咁」。