韓國心測｜第一眼覺得邊只動物最可憐？測出壓力指數　附減壓方法

到底是誰害我壓力山大？



最近失眠、掉髮、爆痘、便秘、全身痠痛嗎？動不動就暴怒、情緒管理失控？或是開始「魚的7秒記憶」注意力不集中、健忘症上身？如果有以上症狀，非常有可能是「壓力」在搞鬼！不訪可以挑戰看看韓國IG正流行的心理小測驗，1分鐘內疚幫你找出造成壓力的元兇、解套方法。

韓國熱門心理測驗，「選最可憐的動物」測壓力指數和成因，教你對應減壓方法（點擊放大瀏覽）👇👇👇

韓國人氣心理測驗 選最可憐動物測壓力元兇（《ちいかわChiikawa》動畫截圖；01製圖）

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先別壓力山大了！現在讓我們短暫喘口氣，先放下手邊雜事、摒除雜念，正式進入心理測驗的主題……現在有5只動物在你眼前，請憑第一直覺，選出你認為「最可憐的動物」，下定離手、不接受更改答案喔～

1. 被牢籠囚禁的老虎

2. 拴著鎖鏈的狗

3. 鐵籠關著的倉鼠

4. 鳥籠關著的鳥

5. 水族箱裏的烏龜



解析公開

選擇1. 被牢籠囚禁的老虎

認為老虎最可憐的你，現在的壓力來源主要來自「厭倦的日常」！平凡又反覆、毫無變動的無趣日常，讓你已經失去活力，呈現漏電中的狀態，建議找找自己有興趣的事物，為生活加點亮點。

選擇2. 拴著鎖鏈的狗

選擇拴著鎖鏈的狗的話，最近的你十分不爽「比起想做的事、得先做必須做的事」，習慣壓抑自己的想法、慾望，雖然有其他想做的事情，卻處於一個無法如願的狀態，再加上你認為每次的結果都在原地打轉、毫無改變而產生心理壓力，建議就去做吧！想做的事都去做！

選擇3. 鐵籠關著的倉鼠

你的不安感成為了壓力指數攀升的元兇！在內心深處常常產生一些憂慮、不安等負面情緒，因為沒辦法輕易的消除，這些情緒不停地在內心打轉，如果沒辦法自我消化的話，不訪可以打開心房，跟朋友訴說看看吧～

選擇4. 鳥籠關著的鳥

選擇被鳥籠囚禁中的鳥的你，現在很可能處於一個「很壓抑的心理狀態」，內心的衝動無法宣泄，正在找尋一個發泄的對象、管道，建議可以嘗試演戲、唱歌、創作等……能夠表現、釋放的興趣，別太忍耐了！偶爾應該爆發一下。

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選擇5. 水族箱裏的烏龜

認為水族箱裏的烏龜最可憐的你，已經再也受不了自己的「懶惰」，不管做什麼事都覺得厭煩、習慣性拖延症，雖然內心想擺脱懶散的想法非常強烈，卻總是改不了！建議從訂立小目標開始一個、一個調整，習慣都是從小地方開始養成的喔～

看似快速、簡單的心理測驗，許多韓國網友卻陷入選擇障礙，紛紛哭喊：

「都好可憐，沒有不可憐的孩子啊！」



大家覺得準確度高嗎（笑）？

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