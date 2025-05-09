2025大災難預言源自蕭正楠？TVB劇竟早有神預測　網民笑:走得太前

2025年大災難預言由年頭講到年中，當中日本漫畫《我所看見的未來》更預言2025年7月5日日本有大地震兼引發大海嘯。不過近日有網民發現，原來2013年TVB《仁心解碼 2》其中有一幕早就「預言」，汶川大地震和日本311大地震都原來跟2025這數字有關，令網民大笑「神預測」！



近日有網民在Threads上分享2013年TVB《仁心解碼2》其中一場戲，片段中扮演醫生的蕭正楠，向方中信和蒙嘉慧解釋大災難跟2025的關係，對白如下：

「汶川大地震係發生响2008年5月12日，2008+5+12就係2025。而引發日本海嘯大地震，發生在2011年3月11日2011+3+11又係2025，兩次大地震都跟2025年有關，仲唔係大災難先兆？教授嗰本《地球毁滅論》裡面講過，2014年1月10日會有大災難發生，大佬你睇過架啦，我估計佢通過2025的方法計算出嚟，2014+1+10又是2025，有無咁蹺?」

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貼出帖文的樓主笑稱「原來2025年有大災難傳言係來自蕭正楠」，更笑言叫大家別去台灣日本，「留返啲機位￼俾我去thx」。不少網民對片段不禁大笑，力讚樓主「咁你都搵得返 」，「CLS 走得太前」、「TVB神預測好勁」、「細個睇覺得好荒謬，￼但而家睇返如果真係中嘅話，就同The Simpsons一樣咁神」，「但係喺現場聽蕭正楠講嗰個蒙嘉慧都成日喺日本」。

不過，片段的對白中，其實是講及過往兩大地震的日子加起來總和是2025，戲中所指的大災難日是2014年1月10日，有心水清網民更表示查閱過2014年1月10日其實沒有任何大災難發生。

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