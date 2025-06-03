小學數學試題驚見「姜圖」「瀚霆」「安安」家長怒轟：不專業！

為令讀書更吸引，老師可能會在課堂中加入近期的潮流內容，提升同學的學習動力。有家長近日在網上發文，指數學老師出題時使用疑似由MIRROR成員真名改編的名字，批評利用考題「追星」不夠專業，引起網民討論。



有家長近日在網上發文，指老師出題時使用疑似由MIRROR成員真名改編的名字（資料圖片)

一名家長在Threads表示與女兒溫習時，發現老師在數學題使用的人名疑似參考MIRROR成員真實姓名。該題目寫道：「姜圖的糖是安安的2倍，瀚霆的糖與安安相同，姜圖和瀚霆共有的糖是安安的多少倍？」當中姜濤與姜圖同音，Anson Lo中文名為盧瀚霆，安安就疑似是Edan（呂爵安）。一條應用題挑起家長的敏感神經，樓主直言：「為人師表，私生活追星絕對冇問題，但其實出事（試）題係返緊工，專業少少得唔得？」。

有家長近日在網上發文，指老師出題時使用疑似由MIRROR成員真名改編的名字（Threads截圖）

網民普遍都認為樓主過份緊張：「輕鬆啲啦家長，幾個名啫，我覺得純粹係食吓時下個潮流，畀啲學生輕鬆吓」、「其實個老師咁樣寫，都只係嘗試令同學有多啲興趣做功課，令條題目有趣啲冇咁死板，到底有咩問題？」、「唔通要用學友、德華、明明同富城？」、「我以前細個讀小學，老師係用同學個名出題，有時見到自己個名都好得意。用明星個名其實都冇咩問題，小朋友見到都會醒神啲。」但也有眼利的網民將重點放在試題的答案上，發現同學仔的答案是錯，「應該是３倍」。

不過都有人覺得老師教書應避免涉及明星，他舉例2020年內地一名老師上堂時宣傳男星肖戰，更疑似要求學生拍片為肖戰應援，事件在網上流傳後即被校方停職：「內地整治飯圈（即Fans）文化做得幾好，老師為人師表，並非明星之婊，教學生愛上自己愛嘅明星，小心闔家俾家長Diu。」

2022年，DSE經濟科卷一曾出現與試當真有關的問題（試當真IG圖片）

其實考評局曾用過娛樂圈藝人或網絡YouTuber、KOL真實事件做考試題目，今年（2025年）DSE英文科閱讀卷就與celebrity gossip（明星八卦）有關，內容包括Taylor Swift、Ariana Grande分手，「狼人」Hugh Jackman離婚等等。2022年經濟科卷一選擇題，就提及2021年YouTube頻道試當真的一周年表演，門票以每24小時減價一次形式出售，由首日每張$10,000元，減至最後一日的$10，要求考生回答此種銷售方法的功能及原因。