觀塘酒樓執笠「結業飯」5餸1湯瘋傳！菜單1細節網民讚：良心老闆

香港經濟持續低迷，近月結業潮蔓延至飲食業，不少食肆無奈拉閘。在這股結業寒流中，觀塘一間酒樓老闆的舉動卻溫暖人心設下豐盛「散水宴」。這頓結業飯的菜單近日在網絡瘋傳，更紛紛稱讚老闆「有始有終，好老闆」。



在Facebook「Ｘ官塘老母群組」截圖

近日有張宴席菜單在Facebook「Ｘ官塘老母群組」流傳，觀塘有一間酒樓上月（5月31日）正式結業，老闆特別在最後營業日為員工舉辦「結業飯」，3圍酒席的菜單詳列豐盛菜式，提供5餸1湯，包括：粉葛赤小豆煲豬骨、柚子蜜大蝦球、蘭花炒花姿帶子、薑汁炒芥蘭、清蒸大沙巴斑及冠軍燒鵝皇。

《愛回家開心速遞》劇照

而特別引人注目的是，菜單以紅字標註老闆承諾「老板（闆）回來食飯希望各員工出席，當日會出晒員工糧。」該豐盛菜單隨即引來極多網民留言回覆，不少網民認為該老闆有始有終，「算係咁，有始有終，唔似個啲玩失蹤老細」、「呢啲老闆都算係咁」、「飲食業大把pk老闆，呢個已經好好 肯同員工食一餐，計好糧咁走，唔會叫員工攞強積金來埋單」、「難得好人，出埋糧先走」、「這老闆算有良心」。

同時有網民鼓勵老闆「老闆，加油，望東山再起」。亦有眼利網民留意到菜單上沒有魷魚和雞的菜式，懷疑刻意有避忌，以免員工聯想到「被雞了」、「炒魷魚」的意頭，「冇魷魚食？」、「豉椒味菜炒鮮魷呢」、「無情雞都冇隻，唔啱規矩喎」。