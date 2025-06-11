女神配對計劃丨葉蒨文收表白感動網民　15位香港女神30+超索爆

TVB戀愛綜藝《女神配對計劃》找來5位女明星尋找真愛，不知不覺其實一眾女星已是30+，散發輕熟女魅力之餘，經歷數段感情後亦更清楚自己想尋找的對象特質。以下這15位女藝人其實已經30+但美貌依然，一起看看吧！



TVB戀愛綜藝《女神配對計劃》找來5位女明星尋找真愛 (節目截圖)

【1】葉蒨文 32歲

在《愛回家》飾演島大女神「Candy」的葉蒨文，近日在戀愛綜藝《女神配對計劃》備受討論，她被劇中演情侶的拍檔曾展望（GM）表白，GM坦言對葉蒨文早有好感，但當時女方有另一半，他得知對方回復單身兼會上節目後決定放膽追求。節目表白片段更成為城中熱話，GM表示：「其實我好少可咁Hang機，畀個機會我追你，好唔好呀？」，葉蒨文亦沒有猶豫地走到GM面前，為他戴上「心動頸鏈」。

【2】陳嘉倩 35歲

前新聞主播陳嘉倩早前宣布封盤，她與日籍老公TOMO相識於舞蹈學校，對方是教她跳舞的老師。雖然最近才公佈好消息，其實二人去年已舉行婚宴，嘉倩更透露老公在花火祭期間於沙灘求婚，令她相當難忘。

【3】沈殷怡 30歲

以全額獎學金升讀上海復旦大學法律系，以及中文大學法學碩士畢業的沈殷怡（Shirley），現時是ViuTV當家女藝人之一，代表作有綜藝《美女郊遊遊》及劇集《社內相親》等等。中英文流利、懂5種語言的她亦經常擔任大型活動司儀，例如主持2025年金像獎的紅地氈環節，絕對是有學歷又有學識。

【4】關嘉敏 30歲

關嘉敏加入邵氏後機會不斷，包括飾演《愛回家》「Heidi」、綜藝《福祿壽訓練學院》扮王菲、《美麗戰場》客串演小三亦引起討論，表現亮眼。單身3年的她參加《女神配對計劃》，第一集與姜大衞兒子姜卓文（細John）配對成功，原來二人曾在朋友聚會見過，但當時沒有太多交談，如今再度相遇十分有緣。

【5】梁敏巧 30歲

選港姐入行的《東張》女神梁敏巧，之前因訪問陷入婚介騙局的港男Babyface而與對方結緣，當時他更高調表示要在30日內追到梁敏巧，甚至買了花及戒指去到女神屋企附近求婚。雖然當時Babyface放棄追求，不過節目《女神配對計劃》竟邀請了他「捲土重來」，不少網民都很期待他的表現。

【6】劉沛蘅 34歲

《膠戰》女神劉沛蘅（Hillary）近年除了拍綜藝，亦有劇集如《家族榮耀》、《老是常出現》等等見街。Hillary日前與《膠戰》其餘「5膠」到馬來西亞檳城拍攝節目第四季，錄影途中更獲眾人送上蛋糕驚喜慶生，感情超好。

【7】陳凱詠 31歲

陳凱詠（Jace）轉為獨立歌手後人氣有增無減，更嘗試不同風格。她最近推出跳唱歌《SWITCH》，MV視覺效果十足，其中一幕Jace變成「人頭蛇身」引起網民討論，指她越來越偏鋒。除了獲一眾圈中好友留言支持，她也公開回應：「你哋每一個同我講，好鍾意好睇好正好奇怪，其實令我好開心！希望透過大膽前衛嘅表現手法，打破大眾對本地廣東歌固有印象。」

【8】李芷晴 32歲

李芷晴繼參加《香港小姐再競選》奪亞軍之後，在《女神配對計劃》登場再度成為話題。她獲同樣入行一段時間的周嘉全真情表白，男方3年前曾送素描畫以示好感，「以前我遇到真心鍾意嘅女仔，我都淨係識得送幅畫畀佢。就算送完，我都唔夠膽承認自己鍾意佢。希望以後唔只係畫畫，想將時間同心機所有嘢都送畀佢。其實（你）揀唔揀我，我一直都會咁欣賞你，而且我會相信你選擇幸福嘅能力。」真誠態度令節目眾人相當感動．

然而，李芷晴坦言沒有想過周嘉全喜歡自己，因為她收到畫作前，知道對方也畫過一幅給袁偉豪。可惜掙扎過後，李芷晴並沒有選擇對方，事後她哽咽表示當時思緒混亂：「可能畀多幾秒我我就會撳咗，而家都少少後悔。」

【9】林明禎 35歲

林明禎擁有甜美外表及完美身材，可說是女神「天花板」之一，近年事業重心移到香港，憑《飯戲攻心》入圍金像獎最佳女配角，近日又擔任鄭秀文澳門演唱會嘉賓。此外，明禎BB與呂爵安（Edan）的戀情亦傳足多時，事業愛情兩得意。

【10】陳穎欣 35歲

陳穎欣（Yanny）是女團Super Girls出身，當時已被封為連「黑面都靚」的冰山美人，近年作多線發展，特別在YouTube頻道試當真見到與平時不同的一面。感情方面與音樂人男友陳考威（Gareth）拍拖8年，男方更在2025年初宣布二人會於今年內完婚，獲大批網民送上祝賀。

【11】周秀娜 40歲

周秀娜近年專注戲劇發展，曾兩度入圍金像獎最佳女主角，主演劇集如《黑金風暴》、《三命》都引起不少迴響。她最近更有全新挑戰，在林峯紅館演唱會為《Let’s Get Wet》一曲與對方大跳雙人舞。雖然跳舞並非周秀娜強項，但她被網民力讚6場演唱會越跳越好，進步有目共睹。

【12】陳曉華 30歲

港姐冠軍陳曉華作為近年上位最快花旦之一，去年（2024年）入行6年迎來事業突破，她在台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》飾演「桂花香」演技獲好評，並在《異空感應》一人分飾兩角，不少動作戲更親自上陣，最後奪得飛躍進步女藝員獎項。同年陳曉華被爆與朱敏瀚撻着，二人曾大方承認了解中，不過事業為先的他們現時對戀情相當低調。

【13】芯駖@COLLAR 39歲

參加《全民造星IV》時芯駖已被稱為「女人天花板」，最後獲節目第四名並以COLLAR成員出道。芯駖現時有兩首Solo歌曲，更奪得2024年叱咤生力軍女歌手銅獎，最近她就與COLLAR一同快閃街頭，表演新歌《暴走女團》。

【14】王敏奕 33歲

近年TVB相當重用王敏奕，例如《新聞女王》、《婚後事》等劇的角色都很有發揮空間，網民更笑指每次見到王敏奕都好似有「一陣陣仙氣」飄來。最近她的新劇《虛擬情人》播出後，完美carry校園、社會新鮮人及女強人3個不同形象，與拍檔朱敏瀚亦被讚CP感十足，入型入格。

【15】連詩雅 36歲

出道多年的連詩雅近年活躍於TVB，包括拍劇及唱歌，亦有主持網台節目。她與陳家樂結婚並生下女兒後，2025年6月以音樂劇《三•八》回歸，與黃浩然、MIRROR成員邱傲然（Tiger）等人合作，網民都表示相當期待。