iPhone一招神技即查機主行蹤！網民崩潰：太恐怖了好彩我冇男朋友

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-03-24 22:00

很多情侶平時會使用各種App查勤，了解另一半的行蹤。最近一名網友在Dcard發文分享，其實不用另外下載App，iPhone手機就有內建的查勤工具，令網友表示「好可怕，真的是大開眼界了！」

▼▼▼點擊即睇iPhone超強大功能，以後男／女友到了哪裡都一清二楚……▼▼▼

Dcard網友指「去過哪裡、什麼時間去的、待了多久，都清清楚楚」，還可以看到同一地點共參訪了幾次，網友看了都說「這功能真的好狂」、「這真的太恐怖了」、「還好我沒有男朋友，不然就死定了」、「去過哪裡待多久都很清楚，待五分鐘的也有紀錄」。

不過也有網友回報「我的都是無欸」，有網友對此回應，「重要位置」的資料來源是有授權存取定位的App紀錄，當使用者開啟這些App後，系統就會自動記錄使用這些App時的定位，所以如果重要位置沒有顯示紀錄，可能是因為沒有授權App存取定位；另外也可以手動關閉「重要位置」功能，避免手機記錄。

其實之前也有網友發現iPhone手機內建的另一個查勤工具，就是點進「設定」功能中的「電池」，可以看見使用者有使用哪些App、使用時間、手機頻繁使用時段、電池電量變化等，藉此推論另一半都偷偷用哪些App、有沒有熬夜等，同樣讓網友表示「怕爆」。

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