文華約會騙案｜過來人分享！網友初見面4大避雷　事前做1事免中伏

文華東方酒店8萬元約會事件持續引起網民關注，當日女事主與網友首次見面，用餐約兩小時後對方「借尿遁」走數，女網友焦急等了大半小時無果，最終被迫埋單，盛惠八萬多元。而男事主近日更被揭發曾提早致電預留價值不菲的2002年「Krug Clos d’ambonnay」頂級香檳，網友猜測式有預謀大劏一筆！而隨著越來越多交友app「呃飯黨」的出現，約網友見面分分鐘是大地雷，《開罐》綜合一眾過來人意見，奉勸各位單身狗約網友見面就必定要注意以下4點啦！



資料圖片

不少人都會透過交友app來尋覓屬於自己的另一半，一般在app上聊得投契，換相後又覺得大家望落順眼，就會開始交換電話甚至追蹤大家個人社交媒體，而最後必不可少的便是網友見面，而這步其實必須要小心，分分鐘是大地雷！《開罐OPENER》就為大家合集了交友app約網友見面的4大注意事項，大家約網友見面時不妨跟足，以免慘變「水魚」，愛情錢財兩大皆空。

《明天，我要和昨天的妳約會》劇照

注意事項一：選擇好見面時間地點

第一次見面還是建議相約在多人及開揚的公眾地方見面，即使見面途中發生任何突發情況，都可以極速找到途人幫忙。為免文華東方酒店的「呃飯食」事件發生，建議選擇在價格相對低廉的午餐或者下午茶時段見面，甚至見面前就協商好見面的餐廳，餐廳選擇上建議選擇普通冰室或Cafe，餐點貴極有限，能大大減低「食飯詐騙」中伏的機會。

而第一次見面亦避免相約電影院，以免在無預警的情況下被「抽水」。無論任何原因下，都切勿在第一次見面胡亂上陌生人的家或私人地方，萬一有人身安全的事情發生，亦很難逃脫或找他人幫忙，可謂叫天不應，叫地不聞，送羊入虎口！

《非常律師禹英禑》劇照

注意事項二：避免讓對方誤會是隨便的人

除了見面地點之外，第一次見面亦建議選擇在白天約會，約在晚上見面很容易讓人誤會你願意跟他發生關係，成為一夜情對象。而除了明確標榜自己不是「揾食」的網友外，在見面之前亦可在言語中暗示不接受與任何陌生人親密接觸或肌膚觸碰，讓對方自覺地與你正常社交，亦可大大減低在約會期間遭「鹹豬手」的機會。

《大叔的愛》劇照

注意事項三：試探對方身份真偽

交友平台上總是有大量成功人士，律師、醫生、工程師、「紀巴」（從事紀律部隊職業）、「消巴」（消防員）等等都大有人在，利用某些職業的光環來暗示自己有良好經濟實力，吸引異性主動匹配及發展下去，但一般這些職業都是網友自己聲稱，就像文華約會騙案中的男網友當初亦自稱自己是名律師，因此不妨在見面時多請他分享生活和工作上的事，能有助你自行判別他事業的真偽，以免在培養感情及建立關係後，發現真實事業及收入與預想中相差太大。

另外在見面前，亦可注意對方有沒有提及過某些可疑行程的安排，被網友俗稱的「美容雞」流連在各大交友平台，一般扮作與你交友或想建立情侶關係，但實質是美容院的銷售員，第一次約會便想約你到美容院，引導你簽帳幾萬元後一般不會再有下文，不少男性網友就曾因為此招數而受騙，因此如果在見面前懷疑對方另有目的，就千萬不要抱有僥倖心態了！

《春夜》劇照

注意事項四：向信任的人預先交代約會事宜

首次約會網友，不知對方的事業和人品真偽，建議可帶同另一位朋友，在約會地點附近的遠處地方，讓朋友觀察自己與網友的約會情況，若確定對方沒異樣，便可以通知朋友離去，那麼除了確保自己人身安全的問題之外，也不會影響到與對方的相處。

除此之外，在約會之前，亦可以事先與身邊信任的人交代見面日期、時間、地點和對方的聯絡方式，並交託朋友，如果到了指定時間還未報平安，又或者到一定時間沒有回覆訊息，就必定要想方設法找你。