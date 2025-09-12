半山豪宅已過時？後生仔最新2大買樓標準：有1物住大西北都驕傲

大家覺得怎樣才算是一間「好房子」呢？相信不少老一輩都認為房子地段好，能夠保值最為重要，但新一代當中這些都不是他們所追求的！日前，有網民於小紅書指年輕新一代對於買樓的要求準已經完全改變，比起地段保值，房子有2大優勢才值買！



日前，有網民於小紅書上發文分享指，自己於香港住超過50年，經常會和街坊聊房子相關的資訊，然而近期他發現現今新老兩代的香港人對於房子的「住家信仰」，早已經大相逕庭。老一輩買樓為了能夠傳承和保值，一直都有「地段鐵律」，即中半山的步梯樓、九龍塘的老別墅，這裡的房子就算是牆身都掉漆了，「只要在這幾個圈裡，就是“穩”」。

但對於現今新一代的香港人來說，房子不再是傳承保值的用途，買樓最重要的準則就是「實用」和「值錢的生活方式」。

1. 實用性

樓主憶述，早前與朋友前往黃竹坑參觀新盤，對方「一踏入單位便眼前一亮」，因為樓下設有雙語幼兒園，步行三分鐘即可抵達地鐵站，天台更設有空中花園，直言「比中半山方便得多」。

另一位從事金融業的年輕女士亦曾表示，她寧願以同樣價錢購入啟德新盤，也不願意承接父母留在銅鑼灣的舊樓，「老房子沒有電梯，加班至深夜還要爬樓梯？社區居民以長者為主，連要找間二十四小時便利店都困難。」

2. 值錢的生活方式

傳統觀念認為，居於跑馬地、半山或九龍塘等地段象徵體面，即使房子陳舊，「一磚一瓦都是底氣」。而新的房子地段都總不及舊的好，且不保值。樓主就分享，有一位相熟的地產經紀指曾帶一個老客戶去啟德看房子，老人家看到後直接直罵「這破地方也叫豪宅」，但轉頭有一位內地老闆便一次性訂了兩套房子，全只因「離高鐵站近，會深圳方便」。而且現在年輕人「說住元朗都驕傲，只要樓下有咖啡店，管它是不是老地方」，只要配套設施齊全，交通方便，才是值錢和值買的房子。

貼文發布後，引來不少網民討論，有網民認為傳統的豪宅地段「九龍塘、何文田、跑馬地等等」的豪宅區地位「永遠無可取代」，但有網民則表示以實用性來說，「以前市區鬧中取靜的山上或海邊是個好地段，有錢人都開車不怕麻煩」，但現在因為打工的人越來越多，地鐵上蓋的樓會更方便，「早出晚歸週末去深圳還是方便回家的好」。