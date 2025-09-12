美遊客凌晨拍片大讚香港安全　街頭獨行無懼搶劫:安全遠超2大城市

根據《經濟學人》指，香港是全球安全城市排名第9。而近日就有一名美國遊客拍片分享，指香港是全球最安全的地方之一，即使凌晨外出亦不用擔心會被搶劫或搶擊，更形容在香港能改善生活壓力，提倡有更多美國人過來香港旅遊體驗。



影片截圖

凌晨２時多獨自等的士

近日有一名美國遊客在其社交平台上傳一條影片，分享其親身體驗感及經歷。他在影片指現時自己身處香港，拍片時間為凌晨2:38 ，當時正在下雨，而他卻在獨自一人在街上等待的士，他指若果在美國或者其他相對不安全的地區，這種在凌晨獨自走在街上簡直無法想像。

讚香港遠比美國、東京安全

該遊客更將香港以及中國大陸，跟美國及東京等地方來比較，稱香港安全度遠超2地，「完全不用擔心被搶劫或被槍擊，你的思緒可以專注其他事情」，更稱香港高安全感是一大特色，這種安全感對於無論男性和女性來說都極之重要，他表示如果在紐約凌晨2:30 ，他也不敢像這樣帶着耳機在街上拍影片，因為他會變成一個明顯的目標，呼籲希望更多美國人能來香港旅遊體驗亞洲城市所帶來的安全感，「會讓你的心和身體得到放鬆」，有機會讓生活產生翻天覆地的變化。

而影片亦被轉載到連登討論區，有部份網民認為片中男子所說並無道理，「無可否認，出街唔洗驚扒手、唔洗驚俾人搶電話已經好過好多歐美發達國家」、「香港係全世界最安全嘅地方，日韓都有邪教隨機殺人，香港搵錢至上」、「槍殺就一定唔會，打劫唔敢講，市區應該冇事，最多搭的士俾人搵笨」、「由治及興」。