豪花60萬約日本女偶像同遊　最終竟成「夫妻NTR」陪襯　氣喊詐欺

日本前地下偶像、寫真女星遠月とうか近日陷入輿論風暴，遭一名男網友指控販售約會行程，卻隱瞞已婚身分，得知同行的工作人員之一竟是她的丈夫，讓他驚覺自己只是工具人，氣喊根本就是詐欺，貼文曝光後掀起網路熱烈討論。



遠月とうか（touka_aji@IG）

該網友透露，身為長期斗內對方的乾爹，過去砸下500萬日圓（約港幣25.8萬元）支持，還花了近60萬日圓（約港幣3萬元）買下與遠月とうか共遊迪士尼的約會機會，沒想到事後才知道，同行的「工作人員」實際上是偶像的丈夫，他驚覺自己被蒙在鼓裏，表示自己氣到精神崩潰。

他在無奈痛批：

原來我只是夫婦NTR（另一半與他人發生關係）約會的陪襯，連三人份的費用都全包！

遠月とうか（touka_aji@IG）

事件爆發後，網友紛紛痛批遠月とうか「背叛粉絲」、「消費感情」，留言表示：

「如果知道已婚誰還會花60萬日圓參加這種活動」

「幻想被徹底打碎」



不過隨著輿論發酵，遠月とうか在社群澄清，自己已非偶像，而是以網紅身分舉辦活動，目前已和警方及律師合作處理相關問題。

她強調希望粉絲不要再轉傳相關貼文，希望外界能理性看待，目前事件已經交給警方處理，但針對是否已婚則未正面回應。

