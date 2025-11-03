黃明志捲謝侑芯案懶人包｜陳屍浴缸?警證同房過夜＋4毒品陽性反應

台灣「護理系女神」之稱，31歲的網紅謝侑芯在大馬酒店猝逝一案，近日爆出驚人消息，指大馬著名創作歌手黃明志案發時在場並涉毒，起初黃明志在社交平台否認，至大馬警方公布其驗尿結果對毒品呈陽性，事件隨即震驚全球華人。究竟事情的來龍去脈是怎樣？警方與當事人雙方的說法為何出現巨大矛盾？《開罐》為大家拆解。



謝侑芯有「護理系女神」之稱，常在公眾地方作出大膽舉動製造話題（IG@irisirisss5200）

謝侑芯被揭不幸猝死

曾任護理師的謝侑芯（Iris）以甜美外型和火辣身材在台灣網絡走紅，被封為「護理系女神」，在ig累積了50萬粉絲，主要從事模特兒和網紅工作。事發前，謝侑芯正於馬來西亞工作，而謝在10月19日的ig也如常更新影片，表示赴馬來西亞拍攝內容。至10月31日，有消息傳出謝侑芯在國外不幸因突發健康狀況離世，消息震驚各界。

（IG@nameweephoto）

黃明志被指在案發現場

不過事件隨即傳來震撼彈消息。根據馬來西亞媒體引述警方消息，事件發生在2025年10月22日下午1時40分左右。警方接報，指吉隆坡一間高級酒店客房內有一名台灣籍女子失去意識，而該女子就是謝侑芯。當警員及救護人員趕抵現場時，發現謝侑芯已無生命跡象。更令人意外的是，大馬知名歌手黃明志原來當時也在該酒店房間內。

消息指黃明志向警方表示，當時謝侑芯進入浴室洗澡，但隨後浴室內異常安靜，久未有水聲傳出。他入內查看時，發現謝侑芯已昏迷倒臥在浴缸中。黃明志稱他立刻為她施行心肺復甦術（CPR）急救，但最終仍無法將她救醒。

（IG@nameweephoto）

警方揭黃明志涉毒

消息指，警方在現場盤問黃明志時，進一步搜查其隨身物品，竟從他身上查獲9粒藍色藥丸，這些藥丸經初步檢驗，被懷疑含有毒品成分，黃明志當場被依據馬來西亞《1952年危險毒品法令》的擁毒及濫用毒品罪嫌被拘捕。

不過也有報導指出，大馬警方抵達吉隆坡一間五星飯店時，黃明志身穿白色T恤，戴著帽子及眼鏡正準備離開，但因行跡可疑被警方攔下，當時黃明志神情緊張，最後在他身上搜出疑似毒品的藍色藥丸才被捕，並揭發與事件有關。

黃明志反擊：我沒有吸毒，我是被勒索

面對傳聞，黃明志透過社交平台發文自辯，狠批報道捕風捉影：「本人感到非常dulan。也收到了很多人的關心，所以我在這裡一次過統一回覆大家。我沒有吸毒，也沒有攜帶毒品，頂多最近喝酒比較多。相信的就相信，不相信的就不相信，反正等警方的報告出來就水落石出了，應該還需要兩三個月。」

黃明志強調，之前不回應是因為案件尚在調查中，不可透露案情。同時，他自曝遭到勒索，更強硬表示：「如果你想繼續玩，我們隨時奉陪到底。」又批評大馬的救護車遲到將近一個小時，錯過了黃金搶救時間。「我真的不知道999這個號碼是拿來做甚麼用的，打去問還會被罵…knnbccb。」

大馬警方爆料：尿檢「四毒品陽性」

不過，黃明志的說法瞬間被打臉。大馬媒體引述警方具名警區主任的說法，指據警方初步驗尿結果顯示，黃明志的尿液對安非他命、甲基苯丙胺（冰毒）、K他命及四氫大麻酚（THC，大麻活性成分）等四種毒品成分呈陽性反應，並非外傳有壯陽藥。該警官同時透露，不排除兩人在房內曾發生性行為。

經紀人初澄清死因後質疑

謝侑芯好友兼經紀人Chris起初對媒體表示，謝侑芯的死因是突發性心臟病，當下「好像沒有急救的可能性」，但隨著黃明志涉毒被捕及事件不斷發酵，Chris對黃明志「沒有吸毒」說法持懷疑態度，「我們被告知死因是心臟驟停，但警方正式報告卻呈現完全不同的事實，與黃明志對外聲稱的內容明顯矛盾。」Chris並公開在社群平台怒嗆：「你在隱瞞什麼？」暗示黃明志沒有向公眾或警方說出全部真相。謝侑芯的其他好友也紛紛發聲，有人直言：「以跟你（黃明志）合作過為恥」。

網民揭發二人是舊拍檔

隨著報導不斷發酵，謝侑芯與黃明志的關係亦被深挖。兩人曾在2020年黃明志的單曲〈中國痛〉MV中合作，謝侑芯在MV中身穿紅色旗袍，扮演其中角色。謝侑芯生前亦曾表示這是她「最喜歡的作品，沒有之一」，可見兩人關係並非僅限於猝死案事發時的短期合作。

警方疑點：遺體曾被移動？

警方調查中亦傳出另一個重大疑點：有消息指出，警方懷疑謝侑芯的遺體可能在報警前曾被移動過。至於涉毒罪，當地警方指，黃明志已在上月24日在吉隆坡第一刑事推事庭被提控吸毒和擁毒兩項控罪。據《星洲日報》指，黃明志否認了控罪，案件定於12月8日過堂。