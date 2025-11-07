移英港人「香港式管理」遭下屬投訴收警告信　網民：拜托好好反省

英國和香港職場環境大有不同，香港職場慣於追求速度和務實，而英國則更強調員工關懷與制度保障。近日就有移英港人分享自身經歷，指因她在職場一香港慣常行為，惹來公司HR發警告信，掀起網民熱議。



Threads截圖

這位移英港人在社交平台發文，自述工作生涯中第一次收到公司HR的警告信，「做咗咁耐野，第一次收HR警告，真係有啲無奈」，原因是兩位前員工的離職問卷中，一致反映工作壓力大，要求HR跟進。HR表示po主可能沒有關注下屬的精神健康，令同事工作壓力過大，甚至「有時唔敢放假」。

HR解釋，明白樓主可能「冇做錯任何嘢」，但由於公司制度要求保障員工的精神健康，公司的處理方法是，要求po主「守行為」並參加相關課程，重點學習如何關心同事的精神健康。po主則表示雖然只用了幾分鐘「叫AI好好睇睇回覆返 HR」，但也被這封電郵影響了心情。po主亦抱怨「英國人事比香港煩十倍」，連問少一句客套說話都可能被解讀為不夠關心，並且希望有「經理級嘅香港人」能夠分享經驗。

這篇貼文引起網民熱議，有人對英國工作環境表示羨慕「英國職場好人性化」、「好羨慕英國呢種制度，工作壓力大可以令上司承受一啲後果」，單單是「投訴可以follow up」這一點就與香港許多公司HR往往「只幫老細處決員工」形成鮮明對比。

此外，香港職場追求效率至上和溝通風格比較直接「香港人可能慣左有效率，相對直接啲表達意見，變相對方會覺得offensive」，而英國人的溝通風格是「講嘢比較婉轉，唔會直接咁表達不滿」，提醒po主「話可能你冇做錯任何嘢，即係你有做錯嘢」。

有網民表示，僅憑po主一面之詞都難以分辨對錯，不過網民都建議po主首先要自我檢討，指po主態度有問題，「咁大聲講得用AI似乎無上心反思下」，「成篇文都見唔到你有檢視過自己嘅行為對同事有咩影響，千錯萬錯都係下屬錯，自己無錯」，指出「搞到人唔敢放假，應該都幾嚴重」，更多建議po主要學會與香港工作環境不同的管理手法，「唔好帶香港果套去英國」，對上要「期望管理」，對下則要「少啲施壓，多啲支援，多啲 small talk」，至於人事問題，「人事係煩嘅，但其實當中會學到嘢」。