Threads爆紅的3招火鍋隱藏吃法：「這神招」煮蛋不散、麵不亂跑

天氣變冷，就是要吃鍋啊！不論是獨自開鍋療癒晚餐，還是三五好友圍爐聊天，只要有熱湯、有配料，沒有什麼煩惱是一頓火鍋解決不了的，如果有，那就兩頓。



最近 Threads 上掀起一股「火鍋隱藏吃法」旋風，網友們的創意簡直讓人跪著驚呼：「這幾招直接改寫2300萬人的火鍋史。」立刻將這些神級吃法學起來，下次吃鍋直接從麻瓜變身生活智慧王！

同場加映：Sexy Food韓國大流行！00後最潮美食流行hashtag 食物都好性感？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 7

椰菜煮蛋法！蛋花湯走開，哥要吃完美的蛋！

吃火鍋最怕什麼？煮蛋啊！蛋一下鍋馬上變蛋花，撈都撈不到，根本是逼死強迫症患者！但現在，救星來了！有網友分享，只要把大片椰菜反面鋪在鍋裡，再把蛋打在菜葉上，高椰菜成了你的「天然蛋模」。

網友分享火鍋隱藏吃法1：把蛋打在椰菜葉上，就能煮蛋不散。（connie_hung1013@Threads）

難道只有我吃涮涮鍋這樣煮蛋嗎？

原 PO 一問，Threads 網友直接暴動：

「你是個天才！」

「原來椰菜的使命，是保護蛋的尊嚴」

「找到同類！上菜盤第一件事是要先把最大片最漂亮的椰菜挑出來。」



看來大家都被蛋花搞瘋很久了，這個方法簡直是火鍋界的一道曙光！以後吃鍋，別再讓你的蛋在湯裡流浪了，給它一個家吧！

王子麵不亂跑！椰菜再次撐起了一切！

等等，椰菜的功用還沒完！除了煮蛋，它竟然還能煮王子麵！跟煮蛋同個概念，把椰菜鋪好，再把王子麵放上去，這樣麵體就不會散得到處都是，方便撈取，讓你的王子麵保持帥氣的姿態！

網友分享火鍋隱藏吃法2：把椰菜鋪好，再把王子麵放上去，這樣麵體就不會散得到處都是，方便撈取。（AI生成圖）

連原 PO 的媽媽都傻眼問：

「這是什麼神奇的煮法？」



網友們也紛紛讚嘆：

「椰菜根本是火鍋界的萬用小幫手！」

「以後吃小火鍋都要帶一片椰菜了。」



飲料吧升級手搖店！雪糕紅茶、漂浮汽水通通有！

誰說小火鍋的飲料吧只能喝喝紅茶、汽水？那你就太小看它了！一位網友分享老闆傳授的隱藏喝法，直接把飲料吧升級成手搖飲店！「飲料別直接喝！」老闆霸氣宣言，教導大家先挖一球雪糕，再加入紅茶，立刻變身手搖店經典的「雪糕紅茶」！奶香與茶感交疊，口感像奶昔一樣濃郁，完全不輸外面一杯幾十塊的手搖飲！

網友分享老闆傳授的火鍋店手搖飲隱藏喝法：先挖一球雪糕，再加入紅茶，立刻變身手搖店經典的「雪糕紅茶」。（cheng_lin_lin@Threads）

貼文一出，網友們直接驚呆：

「吃小火鍋 20 年從沒想到」

「原來自助吧就能做漂浮飲」



甚至有人玩出更多花樣：香草雪糕配咖啡變「平價阿芙佳朵」、加雪碧或可樂就成為「漂浮汽水」！更有神人挑戰薄荷雪糕搭紅茶、巧克力雪糕配拿鐵，都獲得好評！網友們紛紛笑稱：「原來小火鍋飲料吧才是最划算的手搖飲店！」

火鍋吃法千百種，但生活智慧無限種

看了這些超狂的火鍋隱藏吃法，是不是突然覺得以前的自己太單純了？各位潮人們，下次吃鍋的時候，不妨大膽嘗試一下這些網友激推的創意吃法，保證讓你成為火鍋桌上的焦點，輕鬆收穫同行友人讚嘆的目光！

【延伸閱讀】全球10大最強即食麵排名出爐 印尼Indomie入圍！香港有無上榜？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 6

延伸閱讀：

美味更升級！海底撈隱藏吃法TOP6，「這個」每日限量只送不賣，火鍋控們快先筆記！

【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】