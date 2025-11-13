內地博物館推蟑螂咖啡　灑滿曱甴碎片口感焦香微酸！網民:好嘔心

繼「肥腸拿鐵」等獵奇飲品爆紅之後，內地市場再次出現令人震驚的新品。近日，北京一家以昆蟲為主題的博物館，推出多款昆蟲特色咖啡，尤其一款名為「蟑螂咖啡」的飲品，引發網民廣泛關注。



據內媒報道，昆蟲系列咖啡於今年6月底便已推出，但直有網民曬出自己在北京一家昆蟲博物館買到一杯「蟑螂咖啡」才成為網民熱議焦點。

（照片可能令人不安)

北京一博物館推出昆蟲系列咖啡（小紅書）

天氣｜東北季候風殺到11.19一區最低11度 羽絨內要如何穿才最暖

這家爬蟲博物館的工作人員解釋，將可食用的昆蟲融進咖啡中做成主題飲品，是為了配合博物館的特色，秉持「將自然帶進日常」的理念而設計。館方解釋，昆蟲咖啡的名字雖然嚇人，但用於製作的所有昆蟲原料都經過嚴格篩選，且均採購自中藥房，確保完全符合食品安全標準。

目前，每杯特色咖啡的定價是45元人民幣，而除了蟑螂咖啡外，該系列特色飲品還包括大麥蟲咖啡、豬籠草特調，以及含豬籠草消化液的特調飲品等，還有一款萬聖節限定的螞蟻咖啡，節後便下架。

內地博主遊港外賣無餐具 徒手食牛肉粉影片瘋傳！網民教絶招解決

館方介紹，在口感上，大麥蟲是烤乾的，所以大麥蟲咖啡帶有焦香味，蟑螂咖啡則在「焦香基礎上增添一絲微酸」，而豬籠草特調的味道接近普通飲料。

工作人員坦言，即使這類型產品本身具備強烈話題性，但由於顧客接受度不高，目前一天大約能賣出十幾杯，主要面向的消費群體是以好奇心強的年輕人為主。產品在實際市場上仍屬小眾。尤其是帶小孩的顧客，很多都因為名字望而卻步。

大多數網民對蟑螂咖啡表示強烈不適，直言「不敢嘗試，下不去嘴」，並戲稱這款飲品應該留給特別的人，有網民表示「仇人先替我嘗嘗」，也有人感嘆「蟑螂這輩子也沒想到這個結局吧」。

亦有網民提到，蟑螂其實也是一種藥材，在現代醫學中，一些品種的蟑螂經過提煉，常被用於中藥製劑。其功效被認為有消炎、生肌等功效，所以好奇提出「口腔潰瘍和胃炎的可以嘗試」。