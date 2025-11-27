宏福苑五級火｜年初車公沙田抽到下簽　多名玄學家曾預言有火災

昨日（26日）大埔宏福苑發生五級大火，由大維修工程的外牆棚架引燃，火勢乘風迅猛擴散，火勢一度失控蔓延多座大廈，造成多人死傷。有網民將目光投向今年年初二車公廟求得的下簽，籤文中的「恐防患禍與災殃」被認為是精準預警了這次火災。



香港政府每年農曆大年初二車公誕的新年求簽活動是一項重要習俗。在今年年初的求靈簽祈福中，新界鄉議局主席劉業強為香港求得中簽24簽，而沙田鄉事委員會主席莫錦貴則為沙田區求得第82簽下簽，簽文內容為「心中日復自思量，時運未通怎主張；進退難為無定處，恐防患禍與災殃。」，與2019年的簽文相同。

沙田鄉事委員會主席莫錦貴為沙田求得第82簽下簽，與2019年相同。（資料圖片/黃浩謙攝）

下簽預警大災殃

陳天恩居士當時解簽時形容簽文「衰到貼地」，香港地運已經走到盡頭，若繼續發展盛事等節目，會連累香港市民。現時正值九運，還指沙田地運衰落，呼籲沙田人要「勒緊褲頭」。

有網民將沙田的簽文內容與此次災難聯繫起來， 指出「大埔宏福苑火災喺車公眼中都當係沙田區」，而簽文中的「恐防患禍與災殃」被解讀為火災中279人失蹤失聯。

另有網民提出質疑「請問點樣知車公眼中宏福苑係沙田區」，涉及車公靈簽按「舊時標準」的地域劃分。網民認為，車公所依循的地理概念較為傳統，使簽文的預警效力得以解釋。

（資料圖片/黃浩謙攝）

多名玄學家集體預言

除了車公靈簽預示，多位知名堪輿學家也曾預告今年香港會有嚴重災難，特別是火災。李居明曾於今年4月公開表示，今年災難並非發生傳聞中的7月，而是「9 月之後才大鑊」，更直指11月最嚴重，並預測會有大火災發生。他曾以行星逆轉來解釋下半年運程預測「未來土星逆轉最快到9月1日，之後海王星逆轉於10月23日，天王星逆轉是11月8日，這才是今年最大災難之期」。

李丞責、七仙羽師傅等玄學家均在年初接受訪問時指，今年會有較多航空事故與火災，提醒大家小心。而七師傅明確指出「香港會有火災，大家出入要睇清楚有冇火種留低，安全意識要增強」。

(星相命理非精密科學，資料僅供參考，不代表01立場)