世界各國跨年怪招揭秘！西班牙吞12顆葡萄求脫單　這國家狂摔盤子

一年又要走到尾聲，跨年夜不只是倒數迎新，更被不少人視為「翻轉運勢」的重要時刻。近來「跨年吃12顆葡萄招桃花」的話題再次在社群平台掀起熱議，有人現身說法分享「朋友跨年吃完，1月11日就脫單」，也有人自嘲「去年有吃，今年還是單身，但演唱會倒是跑了不少場」，甚至釣出酸民一句話點破：「一群天真的人類真的以為吃葡萄就能脫單？」

這波討論聲量不容忽視，《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，光是2024年12月28日至2025年1月1日短短5天，「跨年吃葡萄」相關討論就累積1,723筆聲量，顯示這項儀式早已成為跨年夜的話題王。

來看看不同國家特別的跨年儀式：

為什麼跨年要吃葡萄？原來西班牙人每年都在挑戰

其實「跨年吃12顆葡萄」並不是近年才冒出來的都市傳說，而是正宗來自西班牙的跨年習俗。當地人在午夜鐘聲響起時，每敲一聲就吃下一顆葡萄，12下鐘聲結束前必須把12顆全部吃完，象徵新的一年好運連連。傳說如果沒在鐘聲停下前完成，接下來一年可能會遇到不順。

也因為這個傳統，每到跨年前夕，西班牙超市都會出現貼心的「12顆杯裝葡萄」，多半選用好入口、不帶籽的綠葡萄，讓民眾能在鐘聲倒數時順利吃完。至於最後一顆葡萄，近年在網路討論中常被視為「脫單關鍵時刻」，不少人會在吃下的同時許下愛情願望，期待新的一年能迎來戀情。去年也有台灣網友分享在西班牙當地跨年的影片，只見現場民眾隨著鐘聲低頭猛嗑葡萄，畫面相當壯觀。

其實，放眼全球，跨年夜的轉運方式五花八門，各有象徵意義，也讓人看了忍不住會心一笑。

（以下整理不同國家特別的跨年儀式）

日本跨年敲鐘把煩惱送走

日本的跨年夜氣氛相對安靜，卻充滿儀式感。12月31日深夜，各地佛寺會敲響108次鐘聲，每一下都象徵去除一種人心的煩惱，例如貪念、憤怒或迷惘。最後一聲敲在午夜，意味著把這些情緒留在舊年。

家家戶戶的餐桌上，跨年蕎麥麵幾乎不會缺席。細長的麵條代表長壽與健康，不少家庭會在除夕夜與親人一起吃這碗蕎麥麵，一邊看電視節目一邊迎接新年，是日本跨年夜的常見傳統之一。

菲律賓跨年準備12種水果迎接新年

在菲律賓，跨年夜講究的是視覺與象徵。許多家庭會在桌上擺滿12種圓形水果，對應一年12個月，希望每個月都能豐收。圓形也被視為錢幣的形狀，因此與財富、繁榮畫上等號。

另外，餐桌上也會準備Biko甜年糕，因為口感黏糯，被賦予「好運會黏著不走」的寓意，是不少家庭跨年一定要出現的甜點。這樣的概念不只出現在食物上，圓點圖案的衣服、飾品在跨年夜特別常見。

丹麥跨年夜在門口摔盤子

丹麥的跨年夜聲音特別多，人們會把不要的舊碗盤收著，留在跨年夜那天摔在親友家門口。隔天早上，誰家門前碎盤子越多，就代表這個人在過去一年交到越多朋友，新的一年人緣也會越好。

雖然這些習俗在公寓與都市區逐漸減少，但在丹麥人的記憶中，仍是跨年夜最具代表性的畫面。而在午夜12點前後，站上椅子再跳下來「跳進新的一年」也是丹麥很有名的跨年畫面之一。

厄瓜多爾跨年夜燒稻草人

厄瓜多爾燒稻草人的習俗，源自1895年黃熱病流行時期，當時人們焚燒衣物避免疫情擴散，後來逐漸轉化為跨年夜的重要象徵。如今跨年夜的街頭常能看到巨型稻草人。這些被稱為año viejo的稻草人，多半用舊衣服塞滿報紙製成，象徵燒掉過去一年帶來困擾的人、事或情緒。

瑞士跨年日把冰淇淋丟到地上

在一些跨年習俗或旅遊文化整理中，曾提到瑞士有一種較少見的做法，是在跨年日或午夜時分，故意讓一球冰淇淋掉在地上，作為迎接新年的趣味行為。不過，這項說法在網路上也引發不同聲音，有些當地人或瑞士居民就在社群平台指出，自己從未聽過或實際做過這件事，甚至明確表示這並非一般瑞士人的跨年傳統。

相較之下，跨年夜盛裝出門、參加派對或活動，反而是更多瑞士人實際會做的迎新方式，也成為跨年夜較為普遍的生活畫面。

智利人在跨年後喝一碗扁豆湯

對智利人來說，跨年後的第一件事是吃一碗熱騰騰的扁豆湯。因為扁豆外型像錢幣，被視為財富與穩定的象徵，也代表新的一年財務能夠踏實前進。

韓國跨年夜用鐘聲替一年重新歸零

韓國自1953年光復後，每年12月31日，首爾普信閣都會舉行敲鐘儀式。鐘聲象徵告別舊年的煩惱與不順，也提醒人們正式進入新的一年，替生活重新定調。

無論是吃葡萄、敲鐘、摔盤子，或是燒稻草人，這些跨年習俗的共通點，其實都是把對新一年的期待，寄託在一個具體的動作上。透過這些儀式，人們在一年交界之際，替自己留下迎接新年的理由，也讓對未來的想像多了一份踏實感。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年12月28日至2025年1月1日。

資料來源：大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料

蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『跨年吃葡萄』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。



*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。



