女人如花千姿百態　細數4大血型獨特魅力：AB型愛到甘願放低自己

女人是花，世人如是比喻。每朵花都有它的獨特魅力所在，是它的芬芳，是它的型，還是它艷麗？



其實都是！女人也是一樣，她們的魅力絕對不會只是單一一種，而是千姿百態，每個女人總有她特別吸引人的一個魅力所在，那麼四大血型的女生她們又有什麼魅力呢？且與小編一起細看！

【延伸閲讀】佢最近唔同咗？4大血型變心預兆 B型成日掛住玩電話可能已有新歡

+ 19

A血型

A血型的女生通常給人的感覺是女強人，像男人一樣好強，在事業上想要闖出自己的一片天，做事情很嚴謹細緻，性格屬於沉穩型，對自己很嚴厲，不容放鬆，有很強烈的上進心，幾乎就像一個男人一樣拼搏，平時也很少會看見她們露出燦爛的笑容，雖然是這樣，認真的女人也是很漂亮的呢！

B血型

B血型的女生感情比較豐富，特別體貼，經常能夠換位思考，為他人著想，敏感的她們通常是第一個察覺事情的變化，要是你身邊有B血型女生，她們常常會是第一個發現你的不開心，並且能細細聽你傾訴，解開你心中的鬱結，這麼細心的女人真是得人喜歡啊。

【相關圖輯】血型決定性格！4類男人4招收埋偷食證據 1種人最易被踢爆出軌（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

AB血型

AB血型的女生個性比較溫和，超強的忍耐力，即使對你有什麼不滿也不會生氣，而是會冷靜下來客觀看待，與人相處很和睦，但是在愛情裏，她們實在是太沒有主見了，一切以對方為中心，太過在意另一半的感受了，寧願把自己放下到地上，也願意把對方捧上天，真是一個重情女子。

O血型

O血型的女生大多是比較中性的類型，喜歡有個性的打扮，與一般女性不一樣，她們很自立自強，不喜歡投靠別人，祈求別人幫忙不如自己做得快，她們很有自己的想法，有不一樣的觀點，會直接說出來不會拐彎抹角，給人感覺是特別清爽，很舒服。

【本文獲「星座屋」授權轉載，微信公眾號：xzwcom】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

