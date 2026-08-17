公司營業額上千萬只請3員工　他抱怨老細小氣　網友：老闆很厲害

甚麼樣的小公司年營收能超過1億元（台幣，下同）呢？一名男網友發文，稱他的公司去年營業額高達1.5億元，但員工包括他只有3個人，抱怨老闆不願多請人。對此，不少網友好奇公司的營業項目，事主也分享是「軟體公司」，他本身做助理的工作，但並未透露公司具體是做甚麼的。



一名男網友在Dcard發文，表示他有次無意間看到公司的報表，發現去年營業額高達1.5億元，進到老闆口袋的淨利約有2500萬元，但公司連事主在內只聘請了3名員工，他忍不住抱怨：

「操死我們」

「沒看過這麼小氣的老闆」



此文一出，有網友好奇此公司的來頭，事主透露是跟AI相關的軟體公司，他本身是做助理的工作，月薪5萬元，負責收發mail、郵局寄資料、整理發票、整理環境及記錄會議細節等工作，並未說出公司的其他細節。

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許多網友也開始猜測公司具體的營業項目：

「直覺想到博弈或是洗錢」

「軟體？該不會是網路賭博吧」

「應該是外貿公司，這個我確定有，不過我不確定是流水還是淨賺」

「電商公司做得到，我做的是高單價品牌的買斷和代購，還有個朋友做的是歐洲網遊的數據分析和裝備販售」



更有網友分析應該是老闆的能力很強：

「應該是你老闆很厲害，你們只是來幫他打雜而已，不然公司賺那麼多錢，你還要看表才能知道，表示你不是主要價值的創造者」

「這不就代表公司主力是你們老闆啊，沒有你們他一樣可以賺那麼多」

「從內文跟回覆看起來，賺錢應該基本上都是老闆賺，你只是他可有可無的助理之一」

「厲害的是老闆，不是你們」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】