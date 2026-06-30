畢業生求職攻略2026　點樣優先錄取拿高人工？CV、面試指南一次看

應屆新鮮人如何破解人資面試官？最新調查指出早鳥求職族起薪高9％，履歷快篩僅有92秒！一文拆解自傳三要三不原則與必考地雷，助你順利卡位。



應屆畢業生注意，步出校園、邁入職場的關鍵十字路口已經到來！幸運的是，今年的求職者剛好撞上了歷史級別的缺工潮效應，資方搶人孔急。根據yes123求職網最新發布的「馬年畢業季招募與求職禁忌調查」顯示，今年有高達97.7％的企業正張開雙臂歡迎新鮮人，招募意願直接飆到13年來的最高點，平均每家公司打算一口氣補進16.5位新血！

在這樣景氣復甦與資方求才孔急的紅利期，新鮮人更該做足準備，看懂當前的起薪行情與資方的篩選標準，替自己爭取理想的職涯起跑點。究竟該如何優化履歷自傳、破解熱門面試考題，並順利挺過入職後的適應期？這篇兼具宏觀數據與實戰教戰的「求職全方位指南」，帶你一次掌握全盤關鍵！

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起薪創13年新高！「早鳥求職族」憑什麼多拿9％待遇溢價？

別再相信共體時艱的客套話了，yes123求職網調查數據顯示現在的企業為了搶人，正在集體掀起「薪資通膨」。今年企業針對大學學歷的新鮮人，平均願意給出的起薪高達33,176元（台幣，下同）；而碩士學歷則直接從35,941元起跳，雙雙寫下13年來的薪酬新紀錄。換句話說，研究所學歷能幫你多爭取到8.3％的薪資優勢。

除了學歷基本盤，真正能拉開薪資差距的關鍵，其實是你的「行動力」。數據顯示，高達76.8％的企業主管坦言，只要在「畢業或退伍之前」就提前投遞履歷的早鳥族，他們願意提供高出平均約9％的薪資待遇！同時，更有近九成（89.6％）的公司會直接拉高早鳥組的錄取機率。

yes123求職網發言人楊宗斌點出關鍵，這波缺工潮的重災區主要集中在餐飲、觀光、酒店與空運業，在消費大回流、企業積極擴點展店的當下，誰能提早報到，誰就能拿到最高的議價籌碼。

生死快篩92秒！人資親揭自傳「三要三不」原則

想拿到面試門票，你得先在人資桌上的「第一輪初篩」中存活。調查指出，企業初步過濾一封履歷的平均時間只有短短的92.4秒，更有17.1％的狠角色會在30秒內決定你的生死。在這種彈指之間就可能被刷掉的壓力下，千萬不要觸犯以下人資最反感的履歷禁忌：

五大雷區：自傳一字未填（51.7％）、基本個資殘缺有誤（50.5％）、履歷完全沒放照片（40.1％）、滿紙錯別字（36.3％）、學經歷灌水吹噓（35.2％）。

數位加分項：超過六成（64.7％）企業看到附上外語履歷會主動加分；而因應網路世代崛起，甚至有49.2％的資方希望求職者附上「個人社群帳號連結」，藉此觀察你的職場性格是否合適。

為了在92秒內脫穎而出，發言人楊宗斌強烈建議新鮮人謹記履歷「三要三不」心法：

• 「要」附自傳：字數控制在黃金平均值830字左右，排版分段，一頁A4內搞定

• 「要」有照片：拒絕無厘頭生活照，請放上穿著正式服裝的專業履歷照

• 「要」精準無誤：檢查再檢查，確保個資沒漏、內容沒錯字

• 「不」一稿多投：嚴禁海投，請針對不同職缺與企業特質進行客製化修改

• 「不」是交友自介：這是商業求職，家世背景、徵友流水帳大可不必

• 「不」寫網路用語：封印網路鄉民哏、表情符號，更別刻意掉書袋寫文言文



面試黃金135秒定生死！破解三大面試必考題與視訊隱形陷阱

恭喜你挺進面試！但主考官的心理時鐘比你想像的還要殘酷，平均在面試開始後的135.2秒（約兩分半），面試官心裡其實就已經打完分數了。這意味著從你推開門的穿著談吐（重視度破七成），到自我介紹與回答第一個問題的階段，都必須維持最高專注度。

面對高達92.3％企業都願意採用的「遠距視訊面試」，新鮮人更容易在細節上翻車。人資在螢幕前最在意的並非背景有多華麗，而是求職者的講話速度與音量（48.2％）、說話時的表情神態（46.9％）、以及眼神是否有精準對焦鏡頭（35.8％）。

進入實戰對答，請直接鎖定各大企業的最愛考題與反感地雷：

面試必考題前三名

• 「為什麼想應徵我們公司與這份工作？」（65.2％）

• 「你期望的薪水待遇是多少？」（64.1％）

• 「對我們公司或工作，你還有什麼疑問想了解？」（61.4％）



面試致命地雷前五名

• 時間觀念崩壞的面試遲到（53.2％）

• 服裝不整或穿著過於奇裝異服（52％）

• 一問三不知或答非所問（50.7％）

• 臨時放鴿子且未事先來電告知（49.6％）

• 眼神飄忽游移、東張西望（48.2％）



更讓主管白眼翻到天際的，是高達35.4％的「媽寶靠爸族」：面試當天居然讓父母全程陪同，甚至事後由長輩打電話代為詢問錄取結果。切記，面試要做到服儀恰當、實問實答、全程專注；並且不遲到、不當媽寶、不對面試官裝熟攀關係，才是不敗王道。

新人職場適應期平均99天！挺過試用期迎來82％調薪門檻

拿到錄取通知書後，真正的考驗才正要開始。高達89.2％的公司對社會新鮮人設有「試用期」的考核規定，但別太焦慮，yes123數據顯示，只要你順利過關，高達82.3％的佛心企業承諾會「再度調薪」，這才是你真正坐穩高薪的起點。

目前企業對於新人的「職場適應期」平均容忍值落在3.3個月（約99天）。發言人楊宗斌溫馨提醒，企業主聘用新鮮人，千萬不能只圖便宜的人事成本，而是要「超前部署」將網路世代視為數位轉型的接班人，給予完整的職前訓練與通暢的晉升管道；而新鮮人們只要在入職前做足功課、展現誠實與專業的處事態度，這波2026畢業缺工潮的最高待遇，絕對非你莫屬！

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