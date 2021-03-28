撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-03-28 07:00

每個人的愛情路都並非一帆風順，有些人曾經歷被戀人背叛出軌、有些情侶會因為性格不合等原因最後不歡而散。失戀的傷痛並不是一朝一夕能痊癒，不同性格的人都會有自己專屬的「失戀解藥」，究竟要做什麼才能盡快重新振作，尋覓下一段戀愛？日本網站「Googirl」最近分享了一個心理測驗，回答下面一條問題，便能找出最適合你的療傷方法！

【問題】週末難得放假，你到達一直期待已久的餐廳吃飯，卻發現門外大排長龍！這時候你會選擇...

【1】繼續排隊

【2】隔數小時再看看

【3】去其他餐廳

【4】擇日再去

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都市人生活壓力大，看看搞笑漫畫或電影大笑一番是個不錯的舒壓方法。根據每個人的性格，笑的方法亦各有不同，豪爽的人會放聲大笑、含蓄的人會選擇掩住偷笑，原來這些動作已經可以看穿一個人的戀愛性格！

【問題】你開心大笑的時候，會是以下哪一種笑法？

【1】用鼻音發出笑聲

【2】掩嘴笑

【3】放聲大笑

【4】陰陰嘴笑

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同場加映：揾中國演員扮日本匠人賣鐵鍋 年賺5億円日媒揭「百年老店」真身

不良商人及騙徒手法層出不窮，最近有內地商人偽冒「日本百年鑄鐵鍋老店」騙財，聲稱自家鐵鍋商品由傳承至第4代的鑄鐵匠人「伊藤家」製造，更請到內地演員懷遠飾演日本人拍宣傳片，最後竟然賺到接近5億日圓（約港幣3572萬）。日本媒體揭發事件，多間新聞報道指根本沒有「伊藤家」，更有記者親自登門造訪位於中國上海市的公司進行調查，結果令人震驚！

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