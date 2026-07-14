顛覆認知！日清推出史上首款「冷杯麵」浸5分鐘食得有兩大口味

杯麵大家食得多，凍杯麵你又食過未？日清食品日前宣布，將於7月20日在日本全國推出史上首款「冷杯麵」，該款杯麵將可以使用冷水沖泡，官方更明言嚴禁使用熱水淥麵，完全顛覆過去熱水沖杯麵的既定印象！

根據日清官方公佈，日清花了整整五年時間研發，終於在杯麵誕生年55年之際，打破杯麵一定要用熱水沖泡的定律，發明出「冷水復原製法」（コールドリハイド製法）。研究人員從麵條的澱粉結構下手，讓它在低溫下依然能均勻吸水、恢復彈性。麵質吃起來不是硬梆梆，也不是軟綿綿，而是帶有清爽的Q彈口感。

「冷杯麵」的沖泡方法也相當簡單，只要打開杯麵杯蓋，倒入預先冷藏過的冷水，蓋回杯蓋「焗」五分鐘，不需熱水壺、不用微波爐，甚至連冰塊都不用加，就能變出一杯冷麵。而官方更特別強調「請勿使用熱水」，並指若用熱水淥麵，反而會令杯麵沖泡失敗。

新推出的冷杯麵口味分為兩種，分別是「微辣泡菜風味」和「雞鹽檸檬風味」。「微辣泡菜風味」以雞肉用鮮甜味作為基底，融入酸辣泡菜，味道濃郁；「雞鹽檸檬風味」則取用雞肉、鰹魚及小魚乾的鮮甜味當作湯底，融入檸檬香氣，口味清爽。杯麵官方售價為285日圓（約港元13.7元），將於7月20日起於日本全國發售，未知幾時會在香港發售，大家如果去日本旅行不妨留意下。