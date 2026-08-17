日本「最帥知事」石田嵩人社群爆紅　健美身材引網熱議　背景曝光

2026年1月，福井縣因前任知事陷入性騷擾風波辭職，而舉行了知事補選，選舉的結果，由年僅35歲的石田嵩人當選，成為日本第一位平成出生的知事，也是目前最年輕的現任知事。除了身為前外交官的精美履歷外，他也因為出色的外貌以及健壯的身材而引發網友討論，就讓我們趕緊來看看吧。



福井縣新任知事，健壯身材引熱議

2026年1月，福井縣知事的補選結果出爐，最終是由無黨籍的石田嵩人以約4,000多票的差距當選，成為日本最年輕的現任知事。但在SNS上，這位年輕的新任知事卻以其他的方式爆紅。

福井縣知事石田嵩人被封為「日本最帥知事」。（Instagram@ishida.takato）

看看「日本最帥知事」石田嵩人更多靚相：

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在X（前稱Twitter，推特）上，有一名網友貼出了他的照片，並表示「福田縣知事，也太壯了吧www」，在照片中，可以看到他手臂上那幹練的肌肉，以及衣服無法藏起的健壯身材。看到貼文的網友紛紛表示：

「感覺選舉很強，在物理層面上」

「好想搬去福井縣」

「不管在公務上還是肌肉上都竭盡全力呢」



可以見得他得到民眾的歡迎。

不只有身材！帥氣的外表與親民印象讓他收穫高人氣

除了健壯的身材以外，石田嵩人的長相也毫不馬虎，他五官清秀，氣質也神似帥氣的男演員，甚至連第一次前往辦公室上班的氣氛都像是迎接帥氣的韓流明星。除此之外，他在選舉期間也常透過經營社群以及街頭互動拉近與年輕選民的距離，讓他在網路上收穫了高人氣，也被封為「日本最帥知事」。

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除了外表以外，他的過往經歷也非常漂亮，不但是美國老牌名校佐治城大學（Georgetown University）的外交學碩士，更曾派駐至贊比亞（ Zambia，又稱尚比亞）日本大使館以及墨爾本日本總領事館擔任外交官。不論是外表、身材或者是年紀都像是日本官僚界中的異例，也讓他在海內外都有著極高的關注度。

石田嵩人受到網友歡迎

「比起一直是那些老爺爺知事好多了，形象不但更好，也感覺更有幹勁」

「想要搬去福井縣」

「肌肉不會背叛你，光是身材如此健壯，信任感就直線飆升」



值得關注的日本政壇新星

儘管知事帥氣的外表讓他收穫了極高的人氣，但政治人物最重要的還是為民服務的積極度，究竟這位政壇新星在日本會如何發展，就讓我們拭目以待吧。

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