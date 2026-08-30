台灣人講話超含蓄？網曝「好吃」竟分13個等級：值得語言協會研究

台灣人講話到底有多含蓄？一名網友表示，台灣人說話方式真的值得被世界語言協會研究，整理出一套台灣人評價食物的「用詞」，看似只是幾個字的差異，實際上卻代表完全不同的評價程度，貼文曝光後立刻引發大量網友共鳴。



這名網友在社群平台「Threads」表示，台灣人形容食物時，往往不會直接說「好吃」或「難吃」，反而會透過語氣、用詞甚至一個「欸」字來表達不同程度，從「超難吃」一路到「欸～超好吃」，總共可分成13個等級，包括：

超難吃→不喜歡→還可以→不難吃→還好→還可以→沒有不好吃→不錯啊→蠻好吃的→可以→可以欸→好吃→欸～超好吃。

看似只是幾個字的差異，實際上卻代表完全不同的評價程度。

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貼文一出後，多數網友也分享自己的說法，紛紛表示：

「『就那樣』、『想像得到』、『沒排隊可以』、『不會再有第二次』」

「『好吃欸』跟『欸好吃』是兩種不同等級的評價」

「『普』、『還行』、『一次店』、『活該生意太好耶』」

「還有『你吃一口』、『你先吃』」



此外，也有網友加碼解釋：

「超難吃＝垃圾」

「不喜歡＝見仁見智，反正我不愛」

「還可以＝不需要嚴厲批評但也不值得好吃二字」

「不難吃＝可以吃，但沒必要」

「還好＝該有的味道都有，就只是果腹」

「沒有不好吃＝調味可以，中規中矩，沒東西吃的話可以吃」

「不錯啊＝有一點好吃」

「蠻好吃的＝第一口會點頭，後面不一定」

「可以＝下次可以繼續點」

「可以欸＝你吃看看，你會喜歡」

「好吃＝真正的廚藝」

「欸～超好吃＝不吃你一定會後悔！」



事實上，台灣人的用詞真的相當含蓄。也有一名網友曾在Threads表示，台灣人對甜品的最高評價，就是說「這個不會很甜」，短短一句話吸引不少網友共鳴，回應：

「我也是這樣形容，雖然愛吃甜點，但那種螞蟻甜真的不行」

「好像是真的！我吃甜點先感受甜度，太甜的基本上不會再去第二次了」

「從紅龜粿到排隊蛋糕都講這句」

「真的！我平常請同事吃甜點，他們也常說很好吃，不會甜」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】