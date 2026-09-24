用PS5手掣、星戰主題做骨灰龕？殯儀館老闆破格設計引200萬點擊

「關於死亡的設計」！「給你挑了個骨灰盒，豹紋的，配你。」這話要是擱以前準被人罵神經病，但現在，說這話的可能是真心實意！



俄亥俄州（Ohio）有個叫Dan Madden的殯儀館老闆，幹了23年殯葬。別人賣的是肅穆的木質盒子，他賣的是：熱粉色豹紋骨灰盒、PS5手柄（手掣）造型骨灰盒、Hello Kitty造型、保齡球瓶造型、蝴蝶造型、星球大戰（Star Wars）主題。

殯儀館老闆Dan Madden設計的豹紋款式骨灰龕。（fashurns官網）

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這創意，著實震驚眾人！畢竟「死亡」好像很少有設計觸及，是被大家避之不及的黑暗地帶。更別說把嚴肅的骨灰盒，做成花裡胡哨的。沒想到，東西一放到網上直接火出圈，一條視頻播放量破200萬！甚至還專門做了一個欄目：時尚骨灰盒展。拿著各種款式的骨灰罐，一本正經地走紅毯！

為什麼好好的骨灰盒要搞成這樣呢？其實這些並不是腦袋一熱想出的。Dan Madden說，從業了23年，見慣了家屬面對葬禮時的壓抑和不知所措，想把這個話題弄得輕鬆一點。而且很多人不想只看到一個傳統的「方盒子」，他們想要能體現逝者性格的選擇。於是他開始設計一些不太「傳統」的骨灰盒。

一個遊戲玩家，你給他一個PS5手柄形狀的罐子，不比一個胡桃木方盒更像本人嗎？如果逝者愛打橄欖球，那就把骨灰放進一個放大版球狀瓶裏。生前喜歡大自然，可以選擇可生物降解的烏龜造型骨灰盒。還有能種樹的「living urn」，骨灰和土壤混合，種出一棵樹苗。

至於價格他特意強調，這些花裡胡哨的骨灰盒，並不比傳統款貴多少。只是讓大家在正常預算內有另一種選擇。

從豹紋、保齡球瓶、PS5手柄、星戰主題，再到可降解的烏龜……Dan Madden把「選骨灰盒」這件事從沉重的任務，變成了某種程度上的個性表達。死亡這件事本身沒變，但裝骨灰的那個容器，至少讓離別可以不那麼沉重。

那麼，不知道你覺得Dan Madden這些獨特造型的骨灰盒設計的怎麼樣呢？

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