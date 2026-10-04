Threads瘋傳「比奇堡居民開運Wallpapaer」網民實測:打麻將會贏錢

社群平台Threads近日掀起一股全新的「開運桌布」（Wallpaper）旋風。一名網友發文分享，自己將手機桌布換成經典動畫《海綿寶寶》中「比奇堡居民」排隊的畫面後，無論是生活、工作、財運甚至是腸道消化方面都變得極為順遂。



該篇貼文曝光後瞬間引發熱烈迴響，短時間內便累積超過297萬次瀏覽，隨即在網路上炸開鍋，吸引大批網友爭相跟風換上同款桌布，意外成為社群發燒話題。

一名網友發文分享，自己將手機桌布換成經典動畫《海綿寶寶》中「比奇堡居民」排隊的畫面後，無論是生活、工作、財運甚至是腸道消化方面都變得極為順遂。（IG@hcs.bake）

更多網民分享《海綿寶寶》中比奇堡居民「開運桌布」：

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隨著這波「比奇堡桌布」風潮持續擴散，許多網友紛紛在留言區分享自己的「奇蹟經歷」。有開店的網友表示換了桌布後每天生意絡繹不絕，也有人路過彩券（彩票）行試手氣幸運刮中兩千元（台幣，下同），更有網友開心透露自己剛換完桌布打麻將就贏了2900元。除了財運顯著提升之外，甚至有網友逗趣地前來「還願」，驚喜指出自己在傍晚換上桌布後，竟然順利解除了長久以來的便秘之苦。

廣大網友的熱情參與也衍生出許多令人會心一笑的幽默互動。有網友特別溫馨提示大家「千萬不要換蟹老闆的桌布，不然會陷入一直加班的命運」，惹得眾人共鳴連連；也有人打趣表示，以後去超商結帳出示手機載具（條碼）時，恐怕會看到身旁大家的手機螢幕都是這張畫面。留言區更變成熱鬧的交流板，眾人紛紛曬出自己收藏的各式比奇堡改版桌布，場面十分熱絡。

更多網路風靡的手機「開運桌布」：

事實上，這種將特定圖片設為「開運桌布」以祈求好運的現象並非首例。過去網路就曾風靡將日本資深藝人「美輪明宏」的照片設為桌布來招財與轉運，韓國熱門女團TWICE成員娜璉也曾帶起著名的「林娜璉玄學」，不少網友瘋傳換上她的照片能大幅提升尾牙（公司年會）抽中大獎或搶到熱門演唱會門票的機率。如今比奇堡居民接棒成為網路新寵，再次展現了社群文化中獨特且有趣的祈福儀式感。

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