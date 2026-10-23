白花油變成年人專屬香水？打工仔桌上必備三寶 醫警告恐損鼻黏膜
撰文：聯合新聞網
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上班族的「香味」竟也會隨年紀改變！一名網友分享，過去上班出門前總會噴上香水，如今卻改成擦白花油、萬金油等清涼藥油，甚至下班後還得繼續使用，生活轉變讓人哭笑不得。貼文曝光後引發不少共鳴，有人形容這根本是「成年人的香水」。
這名網友在社群平台「Threads」表示，以前上班會擦香水，如今則是上班時需要提神醒腦，下班後還得紓緩痠痛，並附上桌面照片，只見白花油、萬金油、薄荷類用品及各式藥膏一字排開，與過去追求花香、果香的香水形成鮮明對比，意外呈現出不少人步入職場、年紀增長後的日常變化。
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貼文一出後，引起多數網友共鳴，紛紛表示：
「前調白花、中調薄荷、基調藥油，留香一整天」
「上班三寶，出門不帶這些都不安心，對了，還有刮痧板」
「上班一間辦公室6、7個在吸」
「上班精神不濟，直接清涼棒開吸」
「睡前常擦，這樣躺著覺得呼吸很順暢」
「成年人的香水啊」
「鼻通可能要備上一打」
「大人的世界」
事實上，隨著年紀增長，除了香水外，不少人的飲食習慣也逐漸改變。本站曾報導，一名女網友分享，自己35歲之後，早餐幾乎都以水煮蛋為主，希望兼顧健康與飲食控制，好奇同樣35歲以上的人，是否還會選擇蘿蔔糕、鐵板麵、蔥抓餅等傳統早餐店餐點？
對此，不少網友都分享自身經驗，回應：
「真的敲蛋殼的頻率越來越高」
「每天早上兩顆水煮蛋加一杯美式咖啡」
「平日蛋殼加一，假日什麼熱量都來」
「五天敲蛋殼，兩天早餐店」
「假日吃，平日敲蛋殼」
「蛋白質再加多一點青菜」
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